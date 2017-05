Delegacia de Homicídios de Joinville terá reforço no efetivo, mais viaturas e armamento para combater crimes

Segurança 15/05/2017 | 21h14 Atualizada em

A Delegacia de Homicídios (DH) de Joinville recebe reforço no efetivo. Além do aumento do pessoal, a unidade também irá receber viaturas e armamento. A medida anunciada pela delegada regional Tânia Harada busca impedir o avanço no índice de mortes violentas da cidade.



O número chega a 66 casos neste ano – dentre eles, quatro latrocínios e três confrontos com a polícia. No mesmo período do ano passado, eram 46 – sendo um latrocínio e um confronto. Quatro novos agentes policiais e um escrivão serão incluídos no quadro de profissionais da DH, além de a unidade passar a contar com três estagiários.



A delegacia também receberá três novas viaturas, seis armas longas – calibres 12 e 556 – algemas e marca-passos.



– O aumento no número de mortes violentas foi de 25% em comparação a 2016. Eu vejo que o incremento de efetivo tem que ser, no mínimo, na mesma proporção deste número. Portanto, o reforço foi de 28% – observa.



Os novos profissionais foram remanejados de outras unidades e foram selecionados com base na experiência e no perfil de investigação. A delegada ressalta que este movimento de redistribuição não prejudicou nenhuma delegacia especializada em Joinville.



– Precisamos guarnecer as delegacias que estão precisando, fazemos isso com muito cuidado para não prejudicar o trabalho de outras unidades. Diante deste aumento, houve a necessidade de fazer este movimento – afirma.



A Polícia Civil da cidade passa a contar também com um setor de assessoria de imprensa para melhorar e tornar mais rápida a divulgação de informações. Outras medidas para melhorar o atendimento estão sendo implantadas nas unidades joinvilenses – entre melhorias estruturais, de segurança e de humanização do serviço.



Ainda segundo a delegada, a assistência às vítimas e a comunidade – foco principal da gestão – está sendo aperfeiçoada nas principais unidades. Foi implantada na Delegacia Regional de Polícia (DRP), situada no bairro América, uma área para crianças utilizarem brinquedos e livros enquanto os pais usam os serviços da delegacia.



– Toda a DRP irá passar por reforma nos próximos meses. Será melhorada a estrutura e a acessibilidade do local – completou.