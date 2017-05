Demissão do diretor do FBI é "assunto interno" dos EUA, diz porta-voz russo

Diplomacia 10/05/2017 | 12h04 Atualizada em

James Comey foi exonerado, na terça-feira (9), da função de diretor do FBI

James Comey foi exonerado, na terça-feira (9), da função de diretor do FBI Foto: JIM WATSON / AFP

O governo russo afirmou, nesta quarta-feira (10), que a demissão do diretor do FBI, James Comey, pelo presidente norte-americano Donald Trump é "um assunto interno", sem qualquer relação com a Rússia.



— É um assunto absolutamente interno nos Estados Unidos, uma decisão soberana do presidente americano e não tem nada a ver e não deve ter nada a ver com a Rússia — afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Preskov.

Leia mais

Trump demite diretor do FBI

Rodrigo Lopes: Trump tenta cortar o mal pela raiz ao demitir diretor do FBI



A decisão do presidente Trump provocou, na terça-feira, uma grande surpresa em Washington, num momento em que o FBI tem a missão de investigar as possíveis relações entre a equipe de campanha de Donald Trump e a Rússia, acusada de interferir nas eleições americanas.

— Esperamos que isto não tenha nenhum impacto nas relações entre Rússia e Estados Unidos — completou Peskov, ao responder a uma pergunta sobre as possíveis consequências nos vínculos entre as duas potências.

A demissão, com um único precedente na história do FBI, aconteceu um dia antes de Donald Trump receber na Casa Branca o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, que, inicialmente, só deveria encontrar o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, para abordar o conflito na Síria.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP