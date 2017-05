Depoimento de Lula a Moro deixa cenário para 2018 ainda indefinido

De olho no Planalto 11/05/2017 | 22h00 Atualizada em

Ao se apresentar ao juiz Sergio Moro como "vítima da maior caçada jurídica" a um político brasileiro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu o tom da sua narrativa até 2018. O petista busca se blindar do desgaste por eventuais condenações no primeiro grau e criar constrangimento entre desembargadores para retardar decisões em segunda instância, capazes de tornar inelegível o atual líder nas pesquisas. A dúvida sobre a presença — ou não — de Lula na corrida ao Planalto é o principal entrave para a costura de alianças entre os maiores partidos do país.

Nas falas oficiais da arena política, as avaliações sobre as cinco horas do primeiro depoimento do petista a Moro em Curitiba, na ação penal do triplex no Guarujá (SP), ficaram no clima de Gre-Nal que permeia a Lava-Jato. Nos bastidores, as análises viram réu e magistrado em situação de tensão. O juiz deparou com contradições pontuais do ex-presidente, cujas respostas procuraram consolidar a versão de que as provas mostram que ele não recebeu qualquer vantagem indevida da construtora OAS.

— Todo esse tempo de investigação e ninguém trouxe uma prova de que o tal do triplex era do presidente Lula — destacou o senador Lindbergh Farias (PT-RJ).

Na oposição, houve reconhecimento da habilidade retórica do petista e sobraram críticas às negativas diante das perguntas dentro do processo, considerado pelo senador José Medeiros (PSD-MT) o "mais simples" entre as ações penais que acusam Lula.

— Pode se resumir o depoimento em "uhum", "não", "não sei", "não vi" e "não tava lá". E, quando tava lá, jogou a culpa para dona Marisa — disse Medeiros.

Superado o depoimento, a expectativa gira em torno da sentença de Moro. Petistas garantem que, mesmo em caso de condenação de primeira instância, Lula será candidato, movimento considerado fundamental para reverter a tendência da bancada do partido encolher na Câmara. No caso gaúcho, por exemplo, as projeções indicam a chance de repetir os sete deputados federais se o ex-presidente tentar o terceiro mandato. Do contrário, pode cair para três ou quatro cadeiras.

— O PT será competitivo de qualquer forma, mas ficará ainda mais com Lula — afirma Pepe Vargas (PT-RS).

Entre os tucanos, adversários históricos do PT, a presença de Lula no pleito levará o discurso mais ao centro ou à direita, medindo o desempenho da plataforma conservadora de Jair Bolsonaro (PSC-RJ), em alta nas pesquisas de intenção de voto. No embate com o petista, a perspectiva é de alta no nível de radicalização.

— O PSDB será competitivo. Monitoramos o cenário para formarmos uma grande aliança para vencer a eleição — afirma Paulo Bauer (SC), líder tucano no Senado.

Com Geraldo Alckmin e João Doria como presidenciáveis, o PSDB já conversa para ter na chapa PP, PR, PSD, PTB, PRB e o PMDB de Michel Temer, com dificuldade para viabilizar candidato próprio. Contudo, tucanos avaliam que Lula pode dificultar a grande coalizão, por rachar as bancadas de médios partidos, a exemplo de PP, PSD, PR, PTB e PSB.

— O PSB já vive uma divisão, com grupo no governo Temer e outro fora dele. Pelas críticas à corrupção, fica difícil apoiar o Lula no primeiro turno. Se ele não concorrer, cria espaço para tentativa de candidatura socialista — projeta o deputado Júlio Delgado (PSB-MG).

O racha nas legendas atingiria o PMDB, inclusive na ala que apoiou o impeachment de Dilma Rousseff. No Norte e no Nordeste, regiões nas quais Lula é muito popular, senadores como Renan Calheiros (AL), Eunício Oliveira (CE), Edison Lobão (MA), Garibaldi Alves (RN) e Jader Barbalho (PA) mantêm perspectiva de dividir o palanque com o petista.

De olho nos votos de centro e de esquerda, Marina Silva e Ciro Gomes, presidenciáveis da Rede e do PDT, aguardam a definição da situação do ex-presidente para encaminhar suas estratégias. Com Lula no páreo, Ciro corre o risco de enfrentar pressão para desistir da candidatura ao Planalto, em nome da unidade da esquerda.

— Se Lula concorrer à Presidência, a candidatura do Ciro pode perder força. Se ele ficar de fora, Ciro pode surfar — resume o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS).