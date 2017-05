Depoimento de Lula a Moro nesta quarta-feira mobiliza Curitiba

Frente a frente 09/05/2017 | 22h00 Atualizada em

Duas vezes presidente da República, período em que acumulou índices recordes de aprovação popular, Luiz Inácio Lula da Silva irá se sentar nos banco dos réus nesta quarta-feira em Curitiba para responder a acusação de corrupção e lavagem de dinheiro da força-tarefa da Lava-Jato, na qual é descrito como "comandante máximo" de um esquema de corrupção que instalou uma "propinocracia" no país. Diante dele, numa acanhada sala da 13ª Vara Federal de Curitiba, estará o juiz Sergio Moro, aclamado por boa parte da população como herói nacional após condenar 90 pessoas envolvidas em desvios de recursos da Petrobras.

O primeiro encontro entre os principais personagens da operação é aguardado com expectativa país afora. Tido como implacável, Moro condenou a maioria dos acusados em três anos de investigações. Terá a sua frente um político que mobiliza multidões e diz não haver "viva alma mais honesta" do que ele no país. O depoimento de Lula faz parte do processo que trata especificamente da propriedade de um apartamento triplex no Guarujá, litoral paulista.

Cerca de 50 mil pessoas são esperadas para acompanhar o depoimento. A Secretaria de Segurança deve empregar até 800 homens no esquema de segurança, um aparato poucas vezes visto na cidade e superior ao empregado nos jogos da Copa do Mundo em 2014. Uma decisão da juíza Diele Denardin Zydek proibiu acampamentos em ruas e praças de Curitiba — nas redes sociais, ela se manifestou contra petistas no passado e nesta semana apagou seu perfil.

As reuniões preparatórias contaram com representantes das polícias civil, militar, federal, rodoviária federal e até mesmo do Exército. Agentes da Agência Brasileira de Inteligência também foram mobilizados. O prédio da Justiça Federal será isolado e guarnecido por 15 membros da própria corporação, além de policiais federais requisitados especialmente para a operação. Lá dentro, irão acompanhar a movimentação por meio de 97 câmeras de segurança.

Até o final da tarde de terça-feira, dezenas de ônibus já haviam chegado à cidade, a maioria transportando integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Os veículos foram revistados pela Polícia Militar, que apreendeu facas, facões e foices, e depois direcionados para um terreno situado atrás da Rodoferroviária. No local, há 3 mil sem-terra acampados. Nesta quarta, eles pretendem marchar até o centro, onde um ato público irá afiançar apoio a Lula.

— Vamos passar o dia promovendo a Jornada da Democracia. Será um evento para denunciar a parcialidade do juiz Moro e prestar solidariedade a Lula — diz uma das organizadoras do ato, a presidente da CUT-PR, Regina Cruz.

Os ativistas anti-PT estão concentrados no Museu Oscar Niemeyer, a cerca de 1,5 quilômetro da sede da Justiça Federal. Em menor número, esperam reunir 10 mil pessoas. Um boneco inflável gigante com a imagem de Lula vestido de presidiário será instalado no local. Em várias casas e edifícios, há bandeiras do Brasil e faixas verde e amarela nas janelas. Também há outdoors com a frase: "Lula, Curitiba de espera de grades abertas".

— Queremos mostrar que Curitiba não é vermelha, Curitiba é verde e amarela e não tolera mais tanta roubalheira — afirma a professora Narli Resende, do movimento Curitiba Contra a Corrupção.

Nos últimos dias, Lula se empenhou pessoalmente em arregimentar apoio. A seu pedido, praticamente toda a bancada de deputados e senadores do PT estará em Curitiba. A ex-presidente Dilma Rousseff chega por volta das 10h30min, em avião comercial. Lula é aguardado no mesmo horário e seguirá direto para um hotel com seus advogados. No final do dia, ele e Dilma devem participar de um ato político. Embora venha sendo preparado para o depoimento pelos defensores, Lula não quis estudar o processo e deve se esquivar de perguntas técnicas sobre contratos da Petrobras.

Em viagens pelo país, Lula tem dito que está ansioso para responder a Moro, pois será a oportunidade de se defender. Na segunda-feira, contudo, seus advogados pediram a suspensão do processo. O recurso foi negado nesta terça-feira pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que também barrou pedido para que a equipe do ex-presidente fizesse registro em áudio e vídeo da audiência, considerado "sem lógica" pelo juiz Nivaldo Brunoni.

Amigos e parlamentares que estiveram com o ex-presidente estão otimistas. Salientam a experiência política de Lula para driblar situações desconcertantes e perguntas incômodas. Não escondem, porém, o receio de que o petista se exalte e acabe responde de forma ríspida a Moro, o que poderia configurar desacato.

— Lula é um estadista, acostumado a lidar com as maiores autoridades do mundo. Numa audiência com um juiz de primeira instância, saberá como tratá-lo e respeitá-lo. Até porque quando a pessoa é inocente, não tem medo de depoimento — ameniza o deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

O processo do triplex

- Chamado pelo Ministério Público Federal (MPF) de "comandante máximo" da corrupção na Petrobras, Lula é processado por corrupção e lavagem de dinheiro.

- É acusado de permitir desvios de R$ 87 milhões em contratos da OAS com a Petrobras para obras nas refinarias Presidente Vargas, no Paraná, e Abreu e Lima, em Pernambuco.

- De acordo com a denúncia, em troca de favorecimentos, Lula teria recebido R$ 3,7 milhões da OAS em propina.

- R$ 2,4 milhões seriam por meio da aquisição, reforma e decoração de um triplex no Condomínio Solaris, no Guarujá, litoral de São Paulo.

- Outro pagamento teria ocorrido no armazenamento de seus bens pessoais, transportados em 11 contêineres quando deixou a Presidência. A mudança e o depósito foram pagos pela OAS, por R$ 1,3 milhão.

- O ex-presidente foi denunciado com a mulher, Marisa Letícia (cuja punibilidade foi extinta após a morte), o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e cinco executivos da OAS, entre eles o ex-presidente Leo Pinheiro.

- Lula foi denunciado quatro vezes por lavagem de dinheiro e três vezes por corrupção.

O depoimento

- O interrogatório está marcado para as 14h desta quarta-feira, na sede da Justiça Federal de Curitiba, no bairro Ahú.

- Ao chegar ao local, Lula pode escolher se entra pela porta principal do prédio ou pela garagem.

- O depoimento será na sala de audiência do 2º andar, onde pela primeira vez Lula se sentará à frente do juiz Sergio Moro.

- O juiz ocupará posição central na mesa em formato de U. De um lado ficam Lula e seus advogados. Do outro, os procuradores do MPF.

-A imprensa não terá acesso ao prédio, mas a audiência será gravada em áudio e vídeo, cujas gravações serão disponibilizadas ao final.

-Lula será filmado por duas câmeras. Uma ficará focada no ex-presidente. Outra será fixada lateralmente para mostrar a sala de audiência.

- Lula pode permanecer calado diante das perguntas. Além de Moro, podem questioná-lo os procuradores do MPF e a defesa.

- O ex-presidente será o último réu a ser ouvido por Moro no processo.

- Depois do depoimento, Moro termina de ouvir as testemunhas e abre prazo para as alegações finais.

- Até a semana passada, já haviam sido ouvidas 79 testemunhas — 56 de defesa e 23 de acusação.

- Entre as testemunhas de acusação estão ex-executivos da Petrobras, como Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e Nestor Cerveró, todos delatores da Lava-Jato e condenados.

- Entre as testemunhas de defesa ouvidas estão o ex-presidente da Petrobras Sergio Gabrielli, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ex-governador Tarso Genro.