Deputado Jair Bolsonaro passará por quatro cidades de Santa Catarina entre quinta e sexta-feira

Uma agenda preenchida por palestras e entrevistas anuncia a passagem do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) por Santa Catarina nas próximas quinta e sexta-feira, mas o desembarque dele no Estado também promete ser marcado por manifestações de repúdio e de apoio ao deputado. Bolsonaro visitará quatro cidades de SC para cumprir um roteiro organizado pela equipe do deputado federal catarinense Rogério Peninha Mendonça (PMDB).

Além de Florianópolis, onde o parlamentar inicia a programação na manhã de quinta, ele também será recebido em Joinville, ainda na quinta-feira, e encerra o roteiro em Jaraguá do Sul e depois em Blumenau, ambas na sexta-feira. Em todas as quatro cidades, Jair Bolsonaro dará palestras e atenderá a imprensa.

Na Capital, o evento será no Hotel Majestic, às 15h de quinta. Em Joinville, a palestra será no Salão de Eventos Sítio Novo, às 20h30min de quinta. Na sexta, Bolsonaro palestrará no Centro Cultural da Scar em Jaraguá do Sul, às 10h, e no Eisenbahn Birtgarten em Blumenau, às 15 horas.

Agendado como evento no Facebook, o "Ato em Repúdio à visita de Jair Bolsonaro" somava mais de 400 confirmações de participação até as 17h30min desta segunda-feira. A convocação, anunciada para ocorrer em frente ao Majestic em Florianópolis, aponta a visita como "símbolo dos discursos de ódio que ganham força neste país".

Por outro lado, eventos de apoio a Bolsonaro, como a "Recepção ao Jair Bolsonaro em Florianópolis" e "Bolsonaro em Joinville" contavam com 1,3 mil confirmações de participação cada um até o mesmo horário.