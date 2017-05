Dia D de vacinação contra a gripe registra movimentação intensa em unidades de imunização em SC

Saúde 13/05/2017 | 11h24 Atualizada em

Era perto das 8h quando a movimentação atípica no Mercado Público de Florianópolis, no centro da cidade, começou. Profissionais de saúde instalavam, em um dos boxes, um posto móvel especial para a vacinação contra a gripe. De acordo com a secretaria de Saúde, a intenção do Dia D é proteger o maior número de pessoas dos grupos prioritários e aumentar a cobertura de imunização no Estado. Além da Capital, outras cidades estarão com as portas das unidades abertas até as 17h deste sábado.

Leia mais:

Saiba onde se vacinar contra gripe neste sábado em SC



Muitos idosos chegavam à unidade, mostravam as identidades e aguardavam para a vacinação. Além das pessoas com idade acima de 60 anos, crianças, gestantes, professores e doentes crônicos fazem parte dos grupos que mais preocupam o sistema de saúde.

A dose oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) previne contra os vírus influenza do tipo A, que inclui o H3N2, responsável pelas oito mortes neste ano no Estado, e do tipo B. A campanha de vacinação contra gripe segue até dia 26 de maio.

Promovida pela secretaria estadual de Saúde, Dia D quer aumentar a cobertura de imunização em SC Foto: Diorgenes Pandini / Agência RBS

Durante toda a campanha, o governo catarinense disponibilizou 1,2 mil salas de vacinação em todo Estado. No total, 1.678.109 catarinenses devem ser imunizados na campanha nacional.



Prevenção contra a gripe é essencial

Além da vacinação, há outras ações de prevenção contra gripe que devem ser mantidas. É importante lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizar o álcool gel e evitar tocar os olhos, a boca e o nariz após o contato com essas superfícies.



Ficar atento aos sintomas da gripe, que, em geral, são febre alta, calafrios, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, cansaço e dores musculares também é essencial. Quem estiver com febre alta, tosse e falta de ar deve procurar uma unidade de saúde em até 48 horas. O tratamento precoce com medicamentos antivirais ajuda a evitar a evolução para formas graves que podem levar a internação e ao óbito.

Leia mais notícias:

Confira os locais de vacinação contra a gripe no Dia D em Florianópolis

Saiba onde se vacinar contra gripe neste sábado em Santa Catarina



"Brasil é modelo na imunização contra influenza", diz pesquisadora do instituto que produz a vacina