Diante do São Paulo, Avaí busca somar mais três pontos na luta pela permanência na Série A

No Morumbi 22/05/2017 | 07h30 Atualizada em

Junte agora para não faltar amanhã. Até parece chamada publicitária para algum investimento de banco, mas cabe perfeitamente ao Avaí neste começo de Série A do Campeonato Brasileiro. O time azurra entra na competição com o objetivo de permanência, e espera conquistar espaço na elite do ano que vem por antecipação. Por isso, busca nesta segunda-feira, diante do São Paulo, juntar três pontos ao que conquistou na estreia, no domingo anterior, no empate sem gols com o Vitória.

O Leão quer chegar aos quatro pontos para ficar mais próximo dos 45 que projeta para alcançar o objetivo no torneio nacional.

– É nossa obrigação. Não sei onde vamos conquistá-los, se é dentro de casa ou fora, mas a pontuação é necessária. Ainda mais quando você joga fora de casa em sequência. Primeiro é o São Paulo. Depois, tem outro jogo fora. Cada ponto nos coloca perto da nossa meta – sustenta Marquinhos.

Para que o plano de somar três pontos prevaleça, o Avaí se planejou em explorar os problemas do adversário das 20h desta segunda-feira.

No Morumbi, a proposta é aproveitar eventual desequilíbrio pela fase do oponente – pressionado pelas eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana. A manutenção da equipe é essencial para isso, em virtude do entrosamento. Porém, foi comprometida devido ao veto do departamento médico a Junior Dutra. Com dores musculares, o atacante não viajou.

Porém, o técnico Claudinei Oliveira tenta manter a proposta, mas de forma diferente. Marquinhos fica encarregado da fazer a função, enquanto Wellington Simião vai reforçar o miolo azurra. Foi a forma que o comandante encontrou para preservar a ideia de jogo do Leão da Ilha.

– Temos uma forma de jogar bem definida e organizada taticamente, explorando a questão defensiva e a velocidade. Não devemos mudar e jogar, a não ser que a partida apresente algo diferente. Pelo que vimos, para eles é obrigação vencer o Avaí. E nós de sermos inteligentes para jogar a nossa partida. Jogar contra o São Paulo no Morumbi é difícil para qualquer adversário – avaliou o comandante do conjunto azurra.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO

Renan Ribeiro; Bruno, Rodrigo Caio, Maicon e Júnior Tavares; Jucilei, Thiago Mendes, Cícero e Cueva; Luiz Araújo e Lucas Pratto.

Técnico: Rogério Ceni

AVAÍ

Kozlinski; Leandro Silva, Alemão, Betão e Capa; Judson, Luan e Wellington Simião; Romulo, Marquinhos e Denílson.

Técnico: Claudinei Oliveira

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Flavio Gomes Barroca e Vinicius Melo de Lima (trio do RN)



Horário: 20h

Local: Morumbi, em São Paulo

Confira mais notícias do Avaí.

Veja a tabela de classificação da Série A