Diário de viagem: colombianos se emocionam no reencontro com os sobreviventes da Chapecoense /

09/05/2017 | 06h45

Emoção no reencontro

O que pôde se observar ao chegar em Medellín é que, assim como foi em Chapecó, no jogo em a Chape venceu por 2 a 1 o Atlético Nacional, a rivalidade ficará restrita apenas às quatro linhas, no jogo desta quarta-feira, em Medellín. Porque o sentimento e o clima fora delas é de algo completamente diferente. A expressão das pessoas ao verem Neto, Follmann, Ruschel e Henzel ali, vivos, caminhando na direção delas, dentro de um aeroporto, após passarem horas viajando de avião, é algo que certamente ficará marcado para sempre na mente dos que foram até o aeroporto nesta segunda-feira.

Foto: Bruna Bernardes / Agência RBS

Torcida da Chape

Difícil fazer uma estimativa de quantos torcedores da Chapecoense teremos no jogo de quarta-feira. Na segunda, poucos foram avistados devidamente vestidos com as cores do clube. Alguns chegavam mais discretos, em família, se esquivando dos olhares atentos dos jornalistas. No treino programado para esta terça-feira às 18h30min (horário da Colômbia) e 20h30min (de Brasília) poderá se ter um termômetro. Alguns torcedores prometem já começar a apoiar o Verdão desde o treinamento.

Apaixonada

Chamou a atenção o sentimento demonstrado pela advogada colombiana Sol Montoya, de 30 anos, uma das primeiras a chegar ao aeroporto para recepcionar a delegação da Chapecoense. Ela falou sobre o sentimento de irmandade que há entre os dois clubes, por tudo o que compartilharam nos últimos meses.



