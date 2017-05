Distribuição de água na Grande Florianópolis deve ser normalizada a partir do meio-dia desta segunda

Estragos da chuva 22/05/2017 | 11h41 Atualizada em

Foto: Casan / Divulgação

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) informou na manhã desta segunda-feira que a maior, das três adutoras que romperam na madrugada de domingo, está praticamente reinstalada. As estruturas foram danificadas após deslizamentos de terra, comprometendo o abastecimento de água na Grande Florianópolis. A expectativa é que distribuição comece a ser normalizada a partir do meio-dia.

Uma equipe de 23 pessoas, com auxílio de três escavadeiras hidráulicas e um caminhão, passou a noite junto à margem do Rio Pilões trabalhando na recuperação das estruturas rompidas. Três adutoras foram danificadas - com 800mm, 600mm e 500mm - o conserto da maior e principal delas deve ser finalizado nesta segunda-feira. Depois, as equipes passam a trabalhar nas outras duas adutoras, consideradas complementares.

Foto: Casan / Divulgação

Segundo a Casan, uma cratera de quase 10 metros de profundidade por 15 metros de largura se abriu no local onde estão escoradas as tubulações, desestabilizando-as em meio ao matagal. A operação de conserto em Santo Amaro da Imperatriz começou na manhã de domingo.

Sem as adutoras, que conduzem a água bruta do Rio Pilões, a Grande Florianópolis foi abastecida com a água captada junto ao Rio Cubatão, o que representou uma queda de 50% da vazão. Segundo a Casan, a redução do abastecimento prejudica principalmente casas localizadas em pontos mais altos ou que não possuem caixas d'água.

Mesmo com o conserto da adutora principal, a companhia pede que população mantenha um uso mínimo de água, da maneira mais racionada possível. Algumas áreas mais altas, ou pontas de rede da Região Metropolitana, podem enfrentar dificuldades de abastecimento ou intermitências ao longo do dia.



