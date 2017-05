Dois são presos em flagrante em Joinville em operação contra pornografia infantil

Crime 18/05/2017 | 11h04 Atualizada em

Duas pessoas foram presas em flagrante na manhã desta quinta-feira em Joinville por posse e/ou compartilhamento de material pornográfico infantil. A operação Cabrera deflagrada pela Polícia Federal (PF) visa o combate a disseminação deste tipo de conteúdo na internet. Cerca de 370 policiais cumprem 93 mandados de busca e apreensão, além de duas prisões preventivas e uma condução coercitiva em 18 estados do País.



Em Joinville, cinco mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos e 20 policiais trabalham na ação. Dois homens – um de 37 e outro de 47 anos – foram presos em flagrante durante a manhã. Segundo o delegado chefe da PF, Alexandre de Andrade Silva, um dos homens foi detido com o computador ligado e compartilhando os conteúdos; o outro estava em posse do material pornográfico.



A operação ocorre no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. De acordo com as investigações, a ação reuniu informações e alvos pelo País, não diretamente relacionadas entre si, mas que tratam da disseminação transnacional de pornografia infantil, por meio de redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagens e vídeo.



Os investigados responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de posse, compartilhamento de arquivos de pornografia infantil. As penas variam de 1 a 6 anos de reclusão e estão previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e no Código Penal brasileiro.



O nome da operação presta homenagem a Araceli Cabrera Sánchez Crespo. A menina brasileira de oito anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada em 18 de maio de 1973. Este crime permanece impune até os dias atuais.