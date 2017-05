Domingo é de tempo encoberto e chuva em Santa Catarina

Meteorologia 21/05/2017 | 09h08

O domingo segue com tempo encoberto e chuva em Santa Catarina. Segundo a Epagri/Ciram, a tendência é que a condição melhore no decorrer da manhã a partir do Oeste. No Litoral e Vale do Itajaí, a chuva é mais intensa, com previsão de melhora do tempo à noite. No fim do dia a temperatura deve entrar em declínio, com mínimas de 9ºC na Serra, 19ºC no Litoral e 14ºC no Oeste catarinense. No Litoral, o domingo começa com rajadas de vento nordeste, que variam de 30 a 65 km/h.

O começo da semana terá tempo seco e ensolarado, com temperatura baixa na madrugada e chance de geada na Serra. Na terça-feira, a tendência é que volte a chover do Oeste ao Sul de SC, com aumento da nebulosidade nas demais regiões.

A partir de quarta-feira, 24, volta a chover no decorrer do dia em todas as regiões, condição que tende a continuar até os primeiros dias de junho por conta de frentes frias e sistemas de baixa pressão que devem passar pelo Estado.