Donald Trump recebe presidente turco na Casa Branca

Relações internacionais 16/05/2017 | 15h11 Atualizada em

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta terça-feira (16) na Casa Branca o seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, para um primeiro encontro em meio a divergências sobre a questão das milícias curdas sírias.

Trump disse aos jornalistas presentes no início do encontro que esperava ter com Erdogan "uma longa e produtiva discussão". O objetivo da reunião é "aprofundar a cooperação para enfrentar o terrorismo em todas as suas formas", segundo uma declaração prévia da Casa Branca.

Leia mais

Casa Branca descarta que Trump tenha exposto segurança a Lavrov

Trump afirma que tem "direito absoluto" de compartilhar informações com a Rússia

Conselheiro de Segurança confirma repasse de informações secretas à Rússia



Entretanto, o timing deste encontro é delicado: acontece uma semana após o anúncio por Washington da entrega de armas às milícias curdas da Síria YPG. Os Estados Unidos consideram a coalizão árabe-curda das Forças Democráticas da Síria (FDS) como seu aliado mais eficaz na luta contra os extremistas islâmicos.

O presidente turco pediu que os Estados Unidos voltassem atrás "sem demora" em sua decisão. A Turquia considera essas milícias como a extensão na Síria do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), uma organização separatista que trava um combate armado contra Ancara desde 1984.

Após a reunião no Salão Oval, os dois líderes devem fazer uma declaração conjunta, mas não devem responder às perguntas dos jornalistas.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP