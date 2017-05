"É hora de o Brasil permitir que o povo resolva", defende o presidente do PT em Santa Catarina

ACUSAÇÃO CONTRA TEMER 18/05/2017 | 05h47 Atualizada em

A oposição ao presidente Michel Temer (PMDB) promete protocolar novos pedidos de impeachment baseados nagravação que teria sido feita pelo empresário Joesly Batista, dono da JBS, com Temer dando aval para ¿compra de silêncio¿ do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) protocolou ainda na noite desta quarta-feira, na Câmara, um pedido de impeachment por crime de responsabilidade.

Presidente do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina, o deputado federal Décio Lima defende o processo de impeachment como uma medida obrigatória caso Temer não renuncie. Além da saída do atual presidente, o parlamentar do PT também faz coro à realização de novas eleições diretas.

Em entrevista à Rádio CBN Diário na noite desta quarta-feira, Décio Lima reforçou que isto seria possível se houvesse admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite eleições diretas para presidente da República até o fim do primeiro semestre de 2018. Barrada em dezembro do ano passado, a PEC precisaria entrar na pauta de votações da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

—Achamos que não há outro caminho. O Congresso Nacional está visivelmente contaminado por esse processo do Eduardo Cunha. que é a maior bancada na Câmara, não tem legitimidade. O presidente da Câmara também está envolto aos acontecimentos. O presidente do Senado convive com a mesma situação, portanto é hora de o Brasil permitir que o povo resolva — avalia.

Segundo o deputado, o PT, junto das bancadas do PCdoB e do PDT, deve formalizar novos pedidos de impeachment nesta quinta-feira.

"Governo acabou", diz oposição sobre gravação de presidente com dono da JBS



Estela Benetti: Denúncia contra Temer vai afetar a economia



Upiara Boschi: A sangria que nunca estanca



Carolina Bahia: delação da JBS coloca futuro do governo Temer em risco



Rafael Martini: Um cala a boca para a história