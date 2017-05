Em 24 horas, cidades de SC registram mais da metade da chuva esperada para maio

Tempo 19/05/2017 | 10h58 Atualizada em

Entre quinta e sexta-feira, municípios catarinense tiveram mais da metade do volume de chuva esperado para o mês de maio. A expectativa era de 150 a 190 mm em áreas do Oeste e Meio-Oeste, e entre 110 a 150 mm em áreas entre Litoral e os Planaltos. A Defesa Civil alerta para o risco de deslizamento em cidades do Norte do Estado e Vale do Itajaí.

Em apenas 24 horas, pelo menos oito municípios registraram mais de 100 mm de precipitação, entre eles Guaramirim (138 mm), Romelândia (126 mm) e Pomerode (120 mm). De acordo com a Epagri/Ciram, ventos fortes também foram registrados na madrugada de sexta-feira, com rajadas persistentes de 50 a 60 km/h principalmente no Oeste, Meio-Oeste e Serra catarinense.

Confira o volume de chuva nas cidades catarinenses entre quinta e sexta:



Segundo a técnica em meteorologia Bianca Souza, isso acontece por dois motivos:



— Um ar frio que está no oceano acaba jogando umidade para o continente com ajuda dos ventos de Nordeste. Outro motivo são instabilidades em níveis médios da atmosfera. Ambos deixam nosso Estado bastante encoberto e com chance de chuva ao longo do dia, sobretudo na manhã desta sexta-feira, quando pode chover forte isoladamente — explica.

Prevenção



A Defesa Civil alerta para o risco de deslizamento em Jaraguá do Sul, Pomerode, Benedito Novo, Joinville e Garuva. Também há possibilidade de alagamentos, já que a previsão indica mais chuva para as próximas horas. Caso o morador perceba movimentação de terra, a orientação é deixar o local e ligar para 199 ou 193.

Na manhã desta sexta-feira, o Rio Jaraguá apresentava 2,5 metros acima do nível normal. No Rio da Luz, próximo ao CTG Velha Querência, um ribeirão transbordou e alagou a rua principal.



Em Joinville, equipes da Defesa Civil passaram a monitorar os principais rios que cortam vários bairros das zonas Norte, Oeste, Leste e Sul, como o Rio do Braço, Águas Vermelhas, Itaum e Itaum Mirim.

