Em abril, setor de serviços lidera geração de emprego em SC

Após registrar um resultado negativo em março, quando perdeu 4,6 mil postos de trabalho, Santa Catarina voltou a criar empregos com carteira assinada no mês de abril. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta terça-feira pelo Ministério do Trabalho, o Estado teve um saldo positivo de 1.839 vagas formais. Em todo o Brasil, foram criados 59,8 mil empregos no mesmo período.

Em abril, o setor de serviços foi responsável por 24,3 mil admissões em Santa Catarina e teve a maior contribuição para o saldo total no período no Estado. Dentro desse segmento, as empresas de tecnologia são as que se mantêm mais aquecidas e com a contratação de mão de obra. A estimativa da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate) é que havia, até o mês passado, pelo menos 200 oportunidades abertas. O mercado movimenta R$11,4 bilhões no Estado.



Em Florianópolis. a HostGator é uma das empresas que ampliou a equipe em abril. A provedora mundial de sites e serviços online é norte-americana, mas conta, há quase 10 anos, com um escritório no Brasil, localizado na capital catarinense. Com forte atuação em países como México, Índia, China e Estados Unidos, a empresa atende mais de 2 milhões de domínios em todo o mundo. No mês passado, foram contratados 10 novos colaboradores para funções como cientista de dados, desenvolvedor junior, analista de marketing, assistentes de apoio ao usuário, além de jovens aprendizes.



Em 2017, a projeção é encerrar o período com um número de funcionários 60% maior do que no fim de 2016. Entre as novas contratações, está a do executivo Daniel Dias, que passa a atuar como vice-presidente de Operações para dar suporte ao forte crescimento da equipe no país e ajudar na consolidação da empresa na América Latina.



Vendas do comércioajudam resultado

De acordo com o presidente da Fecomércio SC, Bruno Breithaupt, diferentes indicadores apontam para a recuperação econômica. Isso se reflete também na questão do emprego:

— Santa Catarina é um gerador de emprego por excelência devido à sua diversidade econômica. Tivemos um março negativo, com fechamento de 4,6 mil postos de trabalho, mas fevereiro havia registrado o melhor resultado nos últimos três anos. O saldo positivo em abril foi impulsionado pelos setores de comércio e serviços, que já acumulam números positivos em volume de vendas e faturamento no primeiro trimestre.