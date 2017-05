Em campanha, Theresa May promete reduzir migração para o Reino Unido

Eleições gerais 08/05/2017 | 11h33 Atualizada em

May participa de evento de campanha no bairro londrino de Harrow

May participa de evento de campanha no bairro londrino de Harrow Foto: STEFAN ROUSSEAU / AFP

A primeira-ministra britânica, Theresa May, se comprometeu nesta segunda-feira (8) a incluir dentro do programa eleitoral do Partido Conservador de 2017, que será publicado na próxima semana, o compromisso de reduzir a migração líquida a "dezenas de milhares" de pessoas.



Em um discurso de campanha feito em Londres às vésperas das eleições gerais de 8 de junho, May destacou a importância de atingir o objetivo em razão da pressão que a imigração vem causando sobre os serviços públicos britânicos.

— Acredito que é importante que continuemos, e continuaremos, dizendo que queremos fazer a migração líquida chegar a níveis sustentáveis — argumentou May.

A dirigente conservadora considerou que um nível sustentável situaria a cifra da migração líquida no Reino Unido em "dezenas de milhares" de pessoas.

— Certamente, uma vez que deixemos a União Europeia (UE), teremos a oportunidade de assegurar que temos o controle de nossas fronteiras no Reino Unido, porque poderemos estabelecer nossas regras — disse.

Segundo May, "essa é uma parte que não pudemos controlar antes e que poderemos controlar", uma vez que este país se desvincular do resto dos 27.

— Deixar a UE faz com que já não haja livre circulação como no passado — insistiu.

A primeira-ministra convocou inesperadamente eleições gerais antecipadas para 8 de junho — ao invés de esperar até 2020, a próxima reunião eleitoral prevista — com o argumento de que este país precisa de uma liderança sólida em relação com as negociações com Bruxelas.

— Um voto a meu favor e de minha equipe é um voto para assegurar uma liderança sólida e estável perante o brexit e além — afirmou a primeira-ministra, ao mesmo tempo que disse que uma vitória se traduziria em "segurança econômica para todo o país".

*Agência Brasil