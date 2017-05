Em La Unión, na Colômbia, carinho pelos brasileiros e Chapecoense está por todos os lados

União 10/05/2017 | 06h28 Atualizada em

O município de La Unión, que fica a 1h30 min de Medellín realmente abraçou o povo brasileiro e a Chapecoense. Por todas as ruelas que levam até a praça da cidade (Plaza La Unión), podem ser vistas nas paredes do lado de fora dos estabelecimentos bandeiras do Brasil, do time catarinense e também da equipe do Atlético Nacional, com quem a Chape decide a final da Recopa Sul-americana nesta quarta-feira, a partir das 21h45min (hora de Brasília).

Assim que se chega à La Unión é possível ver umas placas com as fotos e nomes de todos os 71 que morreram na tragédia. Acompanhadas de um ramo de flores, lado a lado as fotografias vão rodeando todo o local. Uma atitude muito bonita que reforça ainda mais o sentimento de irmandade do povo colombiano.



Durante a tarde, a população lotou os espaços em frente a igreja para acompanhar a cerimônia de entrega símbolo de alguns pertences recolhidos pela população após o acidente. Quando o anúncio de que o evento seria adiado, o número de pessoas diminuiu, já que também havia começado a chover.



Foto: Bruna Bernardes / Agência RBS

Uma homenagem aos sobreviventes da tragédia estava programada para a tarde de terça-feira, mas foi adiada para a noite porque os sobreviventes foram ao local do acidente e ficaria escuro no retorno para La Unión por causa da dificuldade em chegar ao Cerro Gordo, onde caiu o avião que deixou 71 mortos em novembro do ano passado.



Passava das 19h30min (hora local e 21h30min hora de Brasília) quando os sobreviventes chegaram a praça. Eles foram após a visita emocionante ao local do acidente e ficaram em uma tenda montada especialmente para recebe-los.

Foto: Bruna Bernardes / Agência RBS

