Entenda a polêmica da escolha do novo desembargador do TJ-SC

Justiça 22/05/2017 | 15h30 Atualizada em

A recente escolha de um novo desembargador do quadro da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB-SC) para o Tribunal de Justiça (TJ-SC) está envolta em polêmicas. Desde a eleição dentro da entidade até a nomeação do governador Raimundo Colombo (PSD), a opção por Alex Santore, 39 anos, passou por diferentes embates. O último deles ainda não teve desfecho e pode cancelar definitivamente a posse do futuro magistrado, marcada para o dia 2 de junho.

Leia também:

Alex Santore é o novo desembargador do Tribunal de Justiça de SC

Conselheiro renuncia após escolha de Alex Santore

TJ e OAB analisam incompatibilidade do novo desembargador no cargo



Neste domingo, o desembargador Rodrigo Collaço pediu a suspensão da nomeação de Santore pelo suposto descumprimento de uma das imposições para a seleção de advogados interessados em atuar no TJ-SC, como antecipou o colunista do DC, Rafael Martini. Ele não teria seguido a exigência de atuar nos últimos 10 anos na área de advocacia, conforme rege o Quinto Constitucional, nome dado ao processo de eleição para a vaga desembargador dentro da Ordem.

Natural de Descanso, no Oeste de Santa Catarina, o jovem advogado formou-se em direito em 2002 pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) em São Miguel do Oeste. Durante sua carreira jurídica, atuou no próprio TJ-SC e em órgãos públicos. Sua relação política, inclusive, é um dos motivos que o levaram a ser indicado para assumir o posto de desembargador, segundo fontes ouvidas pela reportagem.

Responsável pelo voto final, o governador já teria preferência por ele antes mesmo de o Quinto começar. Entre suas relações políticas também estão o ex-secretário da Fazenda do Estado, Antonio Gavazzoni (PSD), que o chamou para trabalhar na Celesc em 2011, e o deputado estadual Gelson Merisio (PSD).

Dentro da OAB, uma votação escolheu a lista sêxtupla, com seis nomes pré-indicados para disputar a vaga disponível no Tribunal. Santore ficou empatado no último lugar. Ele recebeu 23 votos, superado pelos outros adversários: Osmar Nunes Júnior (40 votos), Milton Baccin (39 votos), Marcelo Peregrino Ferreira (39 votos), Milton Beck (37 votos) e Ezequiel Pires (23 votos).

Dentro da própria entidade, Santore enfrentou a primeira resistência. Colegas da categoria entraram com um pedido de impugnação alegando que ele não teria cumprido o quesito de ter atuado em cinco ações por ano no tempo de advocacia. O Conselho Estadual da Ordem rejeitou o pedido por 25 a 18 e sua indicação seguiu em frente. Mesmo assim, o caso criou um racha dentro da OAB-SC. O conselheiro Leandro Gornicki chegou a pedir afastamento do posto por conta do episódio.

Depois dessa etapa, os nomes foram para o TJ-SC, que definiu a lista tríplice a ser encaminhada para o Colombo, dono do poder de escolha. Mesmo sendo um dos menos votados, Santore foi indicado pelo Tribunal e ganhou a preferência do governador. Costumeiramente, em indicações para órgãos de Justiça, os chefes de governo optam pelo mais votado nos órgãos que indicam os nomes. Essa linha, entretanto, não foi seguida nesse caso. O governador fez o mesmo na definição do defensor público-geral do Estado, no ano passado, em que o segundo colocado foi o escolhido.

OAB também quer suspensão de nomeação

Na segunda-feira passada, em evento na Casa D'Agronômica, Colombo selou a opção pelo jovem advogado. Menos de uma semana depois da definição, o futuro de Santore está indefinido. A OAB seguiu a mesma linha de Collaço e protocolou nesta segunda-feira um pedido de suspensão da nomeação de Santore junto ao presidente do TJ-SC, desembargador Torres Marques. E o motivo está diretamente ligado ao currículo do futuro desembargador.

Três anos depois de formado, em 2005, Santore entrou no Tribunal em um cargo de confiança como secretário jurídico do então desembargador Marco Aurélio Buzzi. Dois anos depois, foi exonerado da função. Em 2008, Santore passou em um concurso público do TJ-SC para o cargo de técnico judiciário auxiliar para atuar no Fórum da Capital.

No ano seguinte, foi cedido para atuar no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), até que, em 2009, foi colocado à disposição da Secretaria de Estado da Fazenda para ocupar a função de consultor jurídico do órgão. Em 2011, ele pediu exoneração do Tribunal e assumiu no ano seguinte a advocacia-geral da Celesc. Justamente por ter ficado até 2011 no TJ-SC é que Collaço e a OAB questionam a nomeação e acusam o candidato de ter escondido esse fato dos comitês avaliadores.

As duas entidades dizem que foram induzidas ao erro por falta de informação. Pelo Quinto Constitucional, só pode participar do processo o candidato que atuou nos 10 anos anteriores na área, sem entrar em concursos públicos. O presidente da OAB-SC, Paulo Brincas, explica que, caso um advogado assuma posto jurídico em concurso público, ele deve entregar sua carteira da entidade até que saia da função.

No caso de Santore, conta Brincas, isso não teria sido feito. Como ele saiu em 2011 do cargo, atualmente não se completam os 10 anos necessários. Na próxima quinta-feira, às 9h, a OAB se reúne em Criciúma em sessão extraordinária para definir o futuro da nomeação. Os conselheiros devem ouvir acusação e defesa do caso para depois decidirem se mantêm a indicação do advogado ou se optam pelo cancelamento.

— Não tenho conhecimento de outro fato semelhante. Se isso ocorreu mesmo, é lamentável — disse Brincas nesta segunda-feira de manhã.

Presidente da OAB não critica relação política

Sobre a possível escolha política de Colombo por Santore, o presidente da Ordem diz que não vê problema caso isso tenha ocorrido. Pelo contrário, afirma que um pretendente ao cargo de desembargador precisa de relações políticas:

— O processo do Quinta Constitucional é político. É eleição na OAB, eleição no TJ e, finalmente, a livre escolha do governador. Então é evidente que existem aqueles que têm contatos políticos e suas preferências. Quem não tem contatos políticos não chega lá.

O que dizem os envolvidos

A assessoria de imprensa de Colombo disse que o nome do Alex Santore foi aprovado pela OAB-SC e pelo Tribunal de Justiça. Ao governador, continua a nota, "coube apenas fazer a indicação entre os três nomes aprovados pelo TJ". Já o Tribunal, também via assessoria, afirmou que a posição do presidente Torres Marques será divulgada apenas na decisão sobre os pedidos de suspensão da nomeação, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Santore foi procurado durante a manhã pela reportagem, mas não atendeu às ligações. Para o colunista do DC Rafael Martini, ele disse neste domingo que "pode ter ocorrido um equívoco nas datas" e que vai procurar o TJ para correção das eventuais falhas.