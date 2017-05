Entenda a sua "nota de crédito", pontuação que pode dificultar o parcelamento de contas /

Finanças pessoais 15/05/2017 | 08h47

O funcionário dos Correios Luis Carlos Silva dos Santos, 54 anos, tomou um susto quando chegou a uma rede de varejo para parcelar a compra de uma televisão nova e descobriu que o sistema da loja rejeitava seu CPF para esse tipo de operação. Tentou entender o que o impedia de comprar parcelado, mas o atendente se limitou a dizer que o CPF não estava ¿habilitado¿.



– Eu não estou negativado no Serasa nem no SPC, então fiquei sem entender qual era a dificuldade em fazer o parcelamento – afirma Luis Carlos.

Quando procurou uma agência do Serasa, soube que, embora não estivesse negativado, um banco para o qual devia há dois meses havia comunicado o atraso. Como, recentemente, havia postergado outra conta – já em dia, diz –, desconfia que as empresas tenham compartilhado informações e seu CPF esteja sendo evitado pelos lojistas.



Casos como o de Luis Carlos podem ser explicados por uma eventual pontuação baixa em ferramentas de análise de crédito. A mais conhecida é o Score do Serasa. Trata-se de uma ferramenta que calcula a ¿nota de crédito¿ a partir de histórico de pagamento dos consumidores, e indica a probabilidade de eles pagarem ou não as contas em dia. O método considera a pontualidade do pagamento de boletos e faturas, uso do limite da conta corrente e casos anteriores de negativação.



– Olhamos histórico e comportamento, e se há casos de inadimplência, atribui-se um risco mais alto – explica a diretora do SerasaConsumidor, Fernanda Monnerat.

A pontuação do Serasa vai de 0 a 1000. Quanto mais alto, melhores as condições do consumidor conseguir crédito com juros baixos ou parcelamento longo, por exemplo. Alguém com a pontuação baixa possivelmente terá dificuldade para abrir empréstimos.

– Pela primeira vez no país, se enxerga o crédito pelo viés positivo, valorizando quem paga em dia. O consumidor só depende de si para melhorar a pontuação – argumenta Fernanda.

Conforme o Serasa, a maioria das médias e grandes redes utiliza os dados de Score para ajudar a decidir se dará ou não empréstimos. Desde o início de abril, a nota passou a ser informada aos consumidores no site. Para descobrir sua nota, é preciso preencher um cadastro com informações pessoais. O Serasa diz que as exigências são para atestar a credibilidade da busca.



Não existe uma ¿nota de corte¿ que impeça alguém de tomar crédito, nem garantia de que haverá dinheiro a juro baixo. Quando acessam a pontuação, lojistas e gerentes de banco resolvem se o risco está condizente com a operação. Cabe a cada empresa a decisão. E essa diferença de critérios pode causar confusão.



O Procon informa que a pontuação para análise de crédito, assim como os cadastros positivos de crédito, são legais. A regra foi aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em agosto de 2014. A recomendação é que os consumidores acompanhem a pontuação e se informem sobre as razões em caso de eventual negativa no crédito.

Como saber sua pontuação no Serasa



— Não é possível pesquisar a nota no atendimento presencial do Serasa. E, via de regra, comerciantes e bancos não passam essa informação ao consumidor.

— Para consultar o sistema Score, é preciso entrar no site da Serasa Consumidor

— Clique em "Consultar agora grátis".

— Aparecerá um pop-up; clique em cadastre-se.

— Será preciso preencher CPF, nome completo, data de nascimento, e-mail, celular e nome da mãe, além de definir uma senha.

— Com este login e senha, entra-se no campo para descobrir a pontuação, no mesmo site.

Como melhorar o score

— É importante pagar as contas e empréstimos em dia, sem atraso (mesmo que inferior ao período de dois meses, que geralmente leva o consumidor ao cadastro negativo).

— Evite atrasar o pagamento do cartão de crédito ou flutuar por muito tempo no limite da conta bancária.

— Se fizer empréstimos, comprometa menos de 30% da renda.

— Preencher o cadastro positivo é uma forma de melhorar a pontuação. Saiba mais em no site da Serasa Consumidor.

O que puxa para baixo a pontuação

— Acumulo de dívidas e operações de empréstimo que comprometam a renda.

— Histórico de atraso no pagamento ou negativação em serviços de proteção de crédito.

— Empréstimos ou parcelamentos atrasados levados à Justiça.

— Não ter cadastro positivo do Serasa.