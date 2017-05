Especialistas avaliam renúncia

Presidente emparedado 18/05/2017 | 21h51 Atualizada em

Alternativas para amenizar a mais nova crise política do país, caso o Planalto não seja capaz de domá-la nos próximos dias, passam pela saída do cargo do presidente Michel Temer, segundo especialistas ouvidos por ZH. Do ponto de vista jurídico, o que está mais próximo é o julgamento da ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pede a cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer e tem data marcada para o dia 6 de junho. Do ponto de vista político, pelo quadro vivido pelo país nos últimos dois dias, a possibilidade mais defendida é a renúncia.



É unânime o entendimento dos especialistas de que o Brasil, em caso de perda de condições de Temer, paralisaria com mais um impeachment. A possibilidade que evitaria novo e moroso procedimento seria a cassação da chapa no julgamento do TSE, alternativa que também não é vista como menos traumática para o país. Na terça-feira, o relator do caso, Herman Benjamin, solicitou quatro sessões para o julgamento da ação, impetrada em dezembro de 2014 pelo PSDB.

— Qualquer outro caminho que não o da renúncia será doloroso. Embora o processo do TSE esteja pronto para ser julgado, não é possível garantir que será julgado logo porque pode haver pedido de vistas (por parte dos ministros) que podem alongar o julgamento por mais de um ano — opina o professor de Direito Constitucional da Unisinos Leonardo Grison.

No entendimento do especialista em Direito Eleitoral João Fernando Lopes de Carvalho, o processo do TSE, que até quarta-feira era encarado como puramente eleitoral, sofrerá influência do novo cenário que se desenha desde quarta-feira à noite:

— Esse processo sempre foi encarado pelos integrantes do TSE, e até pelo presidente Gilmar Mendes, com cuidado para não trazer uma situação de nova crise para o Brasil. Mas, agora, o que parece é que essa crise já se instalou.

Segundo Carvalho, o pedido de vista pelos ministros, comum em casos complexos, pode atrasar a decisão final. O professor de Direito Constitucional da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) Luiz Fernando Calil de Freitas vai além: aposta que o TSE não vai cassar a chapa por influência de Gilmar Mendes:



— A força dele é muito grande, já se impôs muito, desde o episódio do impeachment de Dilma, e deixou claro sua posição favorável ao PSDB. Acredito que isso vá influenciar.

Mesmo com o cenário político em ebulição, Grison avalia que não há possibilidade de adiantamento da data do julgamento. Isso, opina, além de atropelar os prazos já estabelecidos, poderia passar a imagem de que o julgamento é político e não jurídico.

Para Carvalho, também é pouco provável que haja antecipação da decisão. Ele aposta que o TSE optará pela cassação do mandato de Temer e a aplicação de sanção de ilegibilidade de oito anos a partir do final do mandato para Dilma, pois não há elemento que indique participação individual dos fatos em relação ao presidente.

Com a existência de áudios de conversas grampeadas, não há nenhuma possibilidade de permanência de Temer na Presidência, assegura o presidente da OAB-RS, Ricardo Breier.

Se houver opção pelo impeachment ou pelo processo do TSE, será evidente, segundo ele, que Temer não estará preocupado com o país e, sim, em permanecer no cargo para não perder suas prerrogativas:

— Se Temer pensa na República, não pode permanecer.

Denúncia de obstrução da Justiça pode dificultar ainda mais a permanência

Paralelamente ao processo que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), futuras denúncias de tentativa de obstrução da Justiça — sustentadas na acusação de que Michel Temer teria avalizado a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) — prometem dificultar ainda mais a permanência do presidente no cargo.

Neste caso, o fato pode ser interpretado como crime de responsabilidade ou crime comum. A principal diferença é que o primeiro é julgado pelo Senado — em forma de impeachment — e a segundo pelo Supremo Tribunal Federal (STF) — como ação penal. No caso do crime de responsabilidade, a denúncia pode ser apresentada pelos deputados e por qualquer cidadão. Já no crime comum, só o procurador-geral da República é quem pode denunciar o presidente. O professor de Direito Constitucional da Unisinos Leonardo Grison lembra que Temer só pode responder na Justiça se praticou ato ilícito no exercício da Presidência.

— No áudio, ele estava na função de presidente ou da pessoa Michel Temer? Ele cometeu um ilícito na competência do presidente da República? Tem de ver qual o contexto da conversa. A discussão que terá de ser feita é se o conteúdo pode ser relacionado à função relativa ao mandato.

Na visão de Grison, "dada a imoralidade" da ligação, ela poderia ser encaixada em crime de responsabilidade porque atenta contra o decoro do cargo, o que levaria ao processo de impeachment. Esse seria o caminho mais doloroso para o país na opinião do especialista em Direito Eleitoral João Fernando Lopes de Carvalho, dada a proximidade de pouco mais de um ano da deposição de Dilma Rousseff:

— Isso faz o país sangrar, já passamos por isso duas vezes. São traumas que vamos carregando. É um prazo enorme em que o país fica sem comando.

Nos dois casos — crime de responsabilidade e crime comum —, a Câmara precisa autorizar o início do processo com a adesão de dois terços dos 513 parlamentares. Com aval da Câmara, o processo é levado ao STF. A partir do momento em que a Suprema Corte aceita a denúncia, o presidente é afastado imediatamente por 180 dias, e o STF tem período indeterminado para julgar o mérito da denúncia. No caso do impeachment, é o Senado quem julga o mérito do crime de responsabilidade.

— Mesmo que o Judiciário tenha boa vontade, precisa da Câmara. Será que Rodrigo Maia teria interesse em colocar em pauta um pedido de cassação de Temer? Se houver interesse da Câmara, aí vai logo — pontua Grison.

O crime de responsabilidade tem como consequência o afastamento do cargo com inabilitação para a função pública por oito anos. O crime comum, além do afastamento do cargo, prevê consequências patrimoniais, multa, indenização e pode levar até a prisão.

— Sob esse olhar, a situação de Temer é mais grave. Não terá simplesmente um afastamento como ocorreu com a Dilma — avalia Grison.









