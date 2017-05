"Estamos defendendo aquele que sintetiza as feridas do nosso povo", diz deputado federal Décio Lima 

Direto de Curitiba 10/05/2017 | 22h00 Atualizada em

Alguns dos principais nomes do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina estiveram no Paraná para acompanhar o ex-presidente Lula em seu interrogatório. O novo presidente do partido no Estado, deputado federal Décio Lima, foi a Curitiba de ônibus em caravana.

— Estamos defendendo aquele que sintetiza as feridas do nosso povo. Aquele que incluiu 40 milhões de pessoas e as tirou da miséria, aquele que promoveu a maior distribuição de riqueza no nosso país — declarou .

Também compareceram aos atos antes e depois do interrogatório as deputadas estaduais Ana Paula Lima e Luciane Carminatti e o deputado estadual Dirceu Dresch.

Os petistas catarinenses publicaram vídeos nas redes sociais sobre a ida a Curitiba. Confira:

