Ex-assessor de Temer ofereceu à JBS cargos na Receita, no Banco Central e outros órgãos, diz jornal

A conversa gravada por Joesley Batista com o deputado federal Rodrigo Rocha Loures revela que o ex-assessor de Michel Temer ofereceu ao empresário cargos em órgãos como o Cade, a CVM, a Receita Federal, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional. As informações são do jornal O Globo.

A conversa teria ocorrido a pedido de Temer, em um diálogo também gravado por Batista, em 7 de março.

— Fale com o Rodrigo — disse Temer quando Joesley pediu ajuda ao presidente para resolver pendências da J&F.



O encontro com Loures teria ocorrido no dia 13 de março. Segundo o jornal, Joesley afirma que precisaria de "posições-chaves" nesses órgãos para resolver uma série de problemas envolvendo suas empresas e que Loures diz que existe a possibilidade de levar nomes indicados pelo empresário para o conhecimento do presidente Michel Temer. Então, Loures passa a fazer telefonemas, registrados por Joesley, para interlocutores nesses órgãos.

