Explosão deixa pelo menos 10 mortos no Paquistão

Pelo menos 10 pessoas morreram, nesta sexta-feira (12), após uma grande explosão na província do Baluchistão, no Paquistão. Segundo policiais e testemunhas, a explosão teria como alvo uma comitiva em que viajava o vice-presidente do Senado paquistanês, Maulana Abdul Ghafoor Haidari, que ficou ferido.



O suposto ataque ainda deixou "muitas" outras pessoas feridas, conforme a polícia, que ainda citou a possibilidade de "uma bomba ou um atentado suicida".

*AFP