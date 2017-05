Explosão deixa pelo menos 17 mortos no Paquistão

Ásia 12/05/2017 | 07h39 Atualizada em

Voluntários carregam para o hospital uma das vítimas da explosão em Mastung, no Paquistão

Voluntários carregam para o hospital uma das vítimas da explosão em Mastung, no Paquistão Foto: BANARAS KHAN / AFP

Pelo menos 17 pessoas morreram, nesta sexta-feira (12), após uma explosão na província do Baluchistão, no Paquistão. Segundo policiais e testemunhas, a explosão teria como alvo uma comitiva em que viajava o vice-presidente do Senado paquistanês, Maulana Abdul Ghafoor Haidari, que ficou ferido.



— Estou vivo. Alá salvou minha vida — declarou Haideri ao canal GEO. — De repente, aconteceu a explosão, pedaços do para-brisa caíram sobre mim. Estou ferido, mas vivo. O motorista e outras pessoas que estavam sentadas perto de mim estão gravemente feridos — completou o senador.



A explosão deixou ainda cerca de 30 feridos, conforme a polícia.

— Ainda não está claro se foi uma bomba ou um atentado suicida — declarou Ghazanfar Shah, chefe de polícia de Mastung.

No momento da explosão, o comboio estava no distrito de Mastung, que fica a quase uma hora por estrada ao leste da capital da província, Quetta.

Haideri é um dirigente do partido religioso Jamiat Ulema-e-Islam Fazl (JUI-F), um dos mais influentes do país. A formação já foi alvo de ataques dos talibãs.

O Baluchistão é a maior e a mais pobre província do Paquistão, apesar dos importantes recursos energéticos da região. Afetada por insurreições islamita e separatista, a área é cenário frequente de atentados.

*AFP