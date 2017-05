Explosão em mina de carvão deixou 43 mortos no Irã, aponta balanço

Oriente Médio 09/05/2017 | 07h45 Atualizada em

Quarenta e três trabalhadores morreram após a explosão acidental em uma mina de carvão, na semana passada, no norte do Irã, de acordo com o balanço definitivo divulgado pelo canal estatal Irib nesta terça-feira (9).

Até o momento, as autoridades citavam 26 mortos e nove desaparecidos na tragédia, que ocorreu na província de Golestan.

O presidente iraniano Hassan Rohani, que disputa o segundo mandato na eleição presidencial de 19 de maio, viajou no domingo (7) a Azad Shahr para apoiar os mineiros e suas famílias. Rohani, no entanto, foi duramente criticado e alguns mineiros bloquearam durante vários minutos seu veículo, atingido por chutes e socos.

No domingo (7), o presidente iraniano Hassan Rohani visitou a região em que ocorreu a explosão Foto: AFP PHOTO / IRANIAN PRESIDENCY

Uma foto do gabinete do presidente iraniano, Hassan Rouhani, em 7 de maio de 2017 mostra-o (C) sentado no telhado de um carro, visitando e falando com mineiros de carvão e trabalhadores de resgate no local de uma mina de carvão que sofreu Explosão em Azadshahr, no norte do Irã, deixando dezenas de mineiros presos dentro.



De acordo com a imprensa iraniana, a empresa privada que é proprietária da mina devia vários meses de salários atrasados aos funcionários.

Rohani ordenou ao ministério do Trabalho que examine a situação dos mineiros, em particular os atrasos de salários, e pague uma indenização às famílias das vítimas.

*AFP