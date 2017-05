Fachin autoriza abertura de inquérito contra Michel Temer

Operação Lava-Jato 18/05/2017 | 14h18 Atualizada em

O ministro Edson Fachin, relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), abriu um inquérito contra o presidente da República, Michel Temer (PMDB), a pedido da Procuradoria-Geral da República, em um desdobramento dos conteúdos apresentados pelos empresários Joesley e Wesley Batista em acordo de colaboração premiada homologado pelo ministro, por tentativa de obstrução das investigações na Operação Lava-Jato.

Os donos da JBS, Joesley Batista e seu irmão Wesley Batista, gravaram uma conversa em que o presidente Michel Temer supostamente dá aval para a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), preso na Operação Lava-Jato. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (17) pelo colunista do jornal O Globo Lauro Jardim. O Estadão confirmou as informações e a homologação — que dá validade legal às informações informadas pelos delatores.

Leia mais

AO VIVO: acompanhe a repercussão da crise no governo e as ações da Lava-Jato

O que revelaram os donos da JBS na delação que implodiu Brasília

O que pode acontecer com Temer após delação da JBS vir à tona



A conversa com Temer teria ocorrido no dia 7 de março deste ano, no Palácio do Jaburu, residência do presidente. No diálogo, Joesley teria dito ao peemedebista que estava pagando uma mesada a Cunha e a Lúcio Funaro, apontado como operador do ex-presidente da Câmara, também preso na Lava-Jato, para que ambos ficassem em silêncio sobre irregularidades envolvendo aliados.

— Tem que manter isso, viu? — disse Temer a Joesley, segundo relatou O Globo.

Em nota, na noite da quarta-feira, o Palácio do Planalto afirmou que "Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a Justiça pelo ex-parlamentar". "O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias".

É aguardado um pronunciamento de Michel Temer ainda nesta quinta.

Leia as últimas notícias sobre a delação da JBS

Veja o Resumo da Crise das 14h com Daniel Scola, Marta Sfredo e Kelly Matos



*Estadão Conteúdo