Faesc lança programa para incentivar pecuária de corte

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado (Faesc) e o Sebrae/SC promovem nesta sexta-feira, em Lages, o seminário estadual de lançamento do programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) de pecuária de corte. Estarão presentes o governador Raimundo Colombo, lideranças do agronegócio e em torno de 700 produtores rurais.

O programa, que também tem apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-SC), fornece assistência técnica gratuita a produtores rurais, de pequenos a grandes. Embora a cerimônia de lançamento ocorra amanhã, o programa está em atividade há cinco meses e já atende cerca de 550 produtores em 22 municípios nas regiões do Planalto Serrano, Norte e Oeste do Estado.

Os pecuaristas atendidos recebem uma visita técnica e gerencial por mês pelo período de dois anos.

— A nossa intenção é melhorar o desenvolvimento das propriedades catarinenses. Toda a cadeia produtiva da pecuária de corte é assistida, desde genética, manejo adequado, melhoria da alimentação e também das instalações das propriedades - explica o vice-presidente de finanças Faesc e coordenador do programa, Antônio Marcos Pagani de Souza.

O superintendente do Senar-SC, Gilmar Antônio Zanluchi, reforça que o ATeG representa um avanço na capacitação dos produtores rurais, preparando-os para a condução das atividades pecuárias com uma visão empresarial e o emprego de técnicas de gestão e controle.



Segundo a supervisora estadual do programa, Paula Nunes, todos os dados gerenciais coletados são lançados em um software, utilizado nacionalmente, que abriga informações completas das propriedasdes.

— Com essas informações é possível fazer comparações e tomar decisões mais assertivas. A partir disso, os empresários rurais terão modelos para melhorar a sua rentabilidade - afirma.

Para ter acesso ao serviço, o produtor deve procurar o sindicato rural de sua cidade.

Agende-se

O quê: seminário estadual de lançamento do Programa Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte Catarinense

Quando: dia 12 de maio, sexta-feira, a partir das 10h.

Onde: Parque de Exposições do Conta Dinheiro, Lages (SC).

Palestras: Na parte da manhã: ¿Análise e perspectiva para o mercado da carne bovina¿, do economista da Farsul Antônio da Luz. Na parte da tarde, a partir das 13h30: ¿Genética x ambiente = produto e produtividade¿, do professor da UFRGS José Fernando Piva Lobato, e ¿ATeG Pecuária de Corte Sistema FAESC/SENAR-SC e considerações finais¿, com representantes do sistema Faesc/Senar, do Serviço de Inteligência em Agronegócio (SIA) e do Sebrae.