"Faltou personalidade" reclama Claudinei Oliveira sobre pênalti não marcado em Avaí X Vitória 

O treinador do Avaí, Claudinei Oliveira, elogiou o time e considerou um resultado justo o empate sem gols contra o Vitória neste domingo na Ressacada. Na entrevista coletiva após o jogo, no entanto, o técnico reclamou bastante do pênalti não marcado no jogador Junior Dutra.

— Não é má índole do árbitro, eu conheço o Felipe (Gomes da Silva), mas talvez tenha faltado personalidade para dar o pênalti. (...) Foi muito claro para todo mundo que estava no banco — protestou o treinador.

Claudinei também lembrou que a partida teve cinco árbitros, sendo um atrás de cada gol, e mesmo assim o pênalti não foi marcado. Disse ter a impressão que, na arbitragem brasileira, só o que vale é o que o juiz vê e que os auxiliares praticamente não ajudam.

Técnico do Avaí, Claudinei Oliveira, diz que faltou personalidade do árbitro para marcar pênalti no Júnior Dutra contra o Vitória pic.twitter.com/wUQG5TkR1i — DC Esportes (@esportesdc) 14 de maio de 2017

Sobre a time que colocou em campo, o treinador mostrou tergostado da movimentação tática dos jogadores e destacou as boas finalizações, principalmente de Simião, Judson e Junior Dutra.

— O melhor cenário seria ter vencido, mas estreia é sempre complicado. Acho que o empate, pelo que foi o jogo, não é um resultado absurdo.

O treinador também explicou as substituições do segundo tempo: Simião no lugar de Marquinhos, Diego Tavares por Rômulo e Vinícius Pacheco por Judson. Disse que procurou botar o time para frente, tática que forçou Petkovic, estreante na casamata rubro-negra, a tirar jogadores de frente.

Claudinei deu folga para o elenco nesta segunda-feira. Confira como foi a partida