Feirão Caixa da Casa Própria começa nesta sexta em Santa Catarina

Quem espera a oportunidade ideal para realizar o sonho da casa própria pode estar perto de, finalmente, fechar um bom negócio que caiba na renda. A Caixa Federal divulgou nesta segunda-feira a 13ª edição do Feirão da Casa Própria em todo país. Em Santa Catarina foram confirmados eventos em Blumenau, Chapecó, Florianópolis e Joinville.

Em Florianópolis serão 7,9 mil imóveis disponíveis a partir de sexta-feira até domingo no Centrosul. No total, 38 empresas participarão da feira. Em Chapecó, serão 31 empresas no evento, onde são esperados mais de 4 mil visitantes de sexta-feira a domingo.



– Trata-se de um excelente momento para fechar negócio. O cenário é altamente favorável. Temos uma diminuição do valor dos imóveis, e a tendência é de que esses valores comecem a subir – afirmou o vice-presidente de habitação da Caixa, Nelson Antônio de Souza.



A meta, neste ano, é superar os R$ 10 bilhões alcançados no ano passado, quando 58 mil negócios foram fechados em todo o país. O vice-presidente da Caixa garantiu que, apesar da instabilidade política, não há qualquer mudança nos juros. As taxas partem de 4,5% ao ano e o prazo de pagamento pode chegar a 35 anos.

Todas as linhas

A Caixa promete a presença de todas as linhas de imóveis no Feirão, das faixas 1,5, 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida até financiamentos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), com imóveis no valor de até R$ 3 milhões. A maior procura é esperada para as unidades com valor médio de R$ 300 mil.

Para solicitar crédito para aquisição da casa própria no feirão, os interessados devem levar documento de identidade, CPF e comprovantes de renda e residência atualizados. A aprovação do crédito é baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais.



No site do Feirão CAIXA 2017, os interessados em um imóvel já podem fazer simulações e acessar informações sobre o uso do FGTS no financiamento imobiliário e a documentação necessária.



13º FEIRÃO CAIXA DA CASA PRÓPRIA

Blumenau

Data: 25 a 28 de maio

Onde: Vila Germânica



Florianópolis

Data: 26 a 28 de maio

Onde: CentroSul

Horário: na sexta e sábado (26 e 27) das 10h às 20h e domingo (28) das 10h às 18h



Chapecó

Data: 26 a 28 de maio

Onde: Centro de Eventos Plínio Arlindo de Nês

Horário: na sexta-feira (26) das 9h às 21h e sábado e domingo (27 e 28) das 9h às 20h



Joinville

Data: 26 a 28 de maio

Onde: Expoville



Que documentos levar: os interessados devem levar documento de identidade, CPF e comprovantes de renda e residência atualizados. A aprovação do crédito é baseada nas informações do perfil do cliente, como renda, capacidade de pagamento e ausência de restrições cadastrais.

