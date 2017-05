Festival Brasil Sabor começa na próxima semana com descontos de até 50% em 60 restaurantes de SC

Gastronomia 12/05/2017 | 15h30 Atualizada em

A 12ª edição do festival gastronômico Brasil Sabor será realizada a partir da próxima semana, de 18 de maio a 11 de junho. Em Santa Catarina, 60 estabelecimentos participam do evento em oito cidades. A proposta é que cada restaurante ofereça pratos especiais, com descontos de 30% e 50% em determinados dias da semana.

O evento será realizado na Grande Florianópolis, Norte e Sul do Estado, nas cidades: Florianópolis, São José, Joinville, Jaraguá do Sul, Biguaçu, Palhoça, Garopaba e Blumenau. A realização é uma iniciativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com o apoio do Sebrae em Santa Catarina.

O presidente da associação em SC, Raphael Dabdab, explica que o Brasil Sabor pretende destacar a variedade e riqueza dos pratos de cada região do Estado. No site do evento é possível conferir quais serão os pratos oferecidos por cada restaurante e os dias com desconto.

Confira a lista dos restaurantes participantes:



Leia também:

Espaço do Trabalhador: Lei da Gorjeta passa a vigorar neste sábado, 13 de maio



Consumidor tem direito a produto gratuito se encontrar mercadoria vencida à venda



Região Sul: três em cada quatro pessoas de classe alta não comem a quantia ideal de frutas e verduras