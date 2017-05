Festival de Joinville divulga selecionados para Mostra Competitiva de 2017

Cultura 15/05/2017 | 15h01 Atualizada em





O grupo da Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos, de Joinville, foi selecionado na categoria Danças Populares Foto: Maisa Bilenki / Divulgação

Um dos momentos mais esperados por bailarinos e grupos de dança do Brasil ocorreu no início da tarde desta segunda-feira: a publicação da lista dos aprovados para a programação do Festival de Dança de Joinville, tanto na Mostra Competitiva, quanto na Meia Ponta e nos Palcos Abertos. Os aprovados tem até 22 de maio para confirmar a participação no evento — a regra vale também para as coreografias que não estão na lista divulgada nesta segunda, mas que foram conquistadas por quem ficou com o primeiro lugar em sua categoria na Mostra Competitiva do Festival de 2016.



Entre os joinvilenses, foram aprovados para a Mostra Competitiva — a mais concorrida — o Programa Dançando na Escola da Escola Municipal Gov. Pedro Ivo Campos, com a coreografia Cavalhada, Uma Luta entre Mouros e Cristãos na categoria júnior de Danças Populares; o Grupo de Dança Fernando Lima AZ Arte, com o solo masculino sênior Rastros e o duo sênior Tênue, em Dança Contemporânea; e a Maniacs Crew com o duo sênior House of Blues e o solo masculino sênior Lost Soul, em Danças Urbanas.

Santa Catarina tem 29 coreografias aprovadas para dançar na Mostra Competitiva, 10 para o Meia Ponta e 196 para Palcos Abertos. Ao todo, 18 cidades do Estado têm trabalhos aprovados pela curadoria artística do evento. Joinville é a cidade com o maior número de coreografias aprovadas. São 13 trabalhos para a Mostra Competitiva, três para o Meia Ponta e 40 para os Palcos Abertos.

Em todo Festival, foram aprovadas 256 coreografias para as noites e tardes competitivas e 1.498 para os Palcos Abertos distribuídas nos diferentes gêneros: Balé Clássico de Repertório, Balé Neoclássico, Dança Contemporânea, Danças Populares, Danças Urbanas, Jazz e Sapateado.

O Festival de Dança de Joinville chega a 35ª edição em 2017. Na Noite de Abertura, haverá o espetáculo Cão sem Plumas, da Companhia de Dança Deborah Colker, e o Gala 35 anos Festival de Dança de Joinville, de Marcelo Misailidis, será a apresentação especial na noite de 24 de julho. Os ingressos estão à venda na sede do Instituto Festival de Dança (segundo piso do Centreventos Cau Hansen) de segunda à sexta, das 10h às 17h, e pelo site do evento.



Os valores para as apresentações especiais – Noite de Abertura, Noite de Gala, Mostra Competitiva, Meia Ponta, Mostra Estímulo de Dança e Mostra de Dança Contemporânea de Dança custam entre R$ 24 e R$ 106 sendo que participantes inscritos no Festival, idosos, estudantes, portadores de deficiência, ciclista e professores da rede estadual e municipal de educação tem direito à meia-entrada. Mais informações e a programação completa do 35º Festival de Dança de Joinville estão no site do Festival.