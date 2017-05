Festival Internacional de Teatro de Animação (FITA) terá 36 espetáculos e circulará por cinco cidades de SC

Magia da manipulação 18/05/2017 | 03h09 Atualizada em

O grupo catalão Cia. Jordi Bertran retorna à Capital catarinense para a abertura do 11º FITA – Festival Internacional de Teatro de Animação, que começa sábado. Neste ano, o evento de artes cênicas terá 36 apresentações de 13 companhias em Florianópolis, São José, Biguaçu, Joinville, Siderópolis e Balneário Camboriú.

A montagem Poemes Visuals, que encerrou o festival em 2012, será apresentada no Teatro do CIC em duas sessões: no sábado, às 20h, e no domingo, às 15h. O espetáculo inspirado nos poemas visuais do poeta catalão Joan Brossa utiliza a técnica de manipulação direta. É indicado para todas as idades e traz para a cena um poeta que descobre que a partir das letras pode criar poesia, sem que seja preciso construir palavras.

— Imagina um pedacinho de espuma criando vida no palco. A Cia. Jordi Bertran está comemorando 40 anos e trazê-la novamente é uma forma de carinho — explica Sassá Moretti, coordenadora geral do FITA e professora do departamento de artes da UFSC.

Poemes Visuals Foto: Jordi Bertran / Divulgação

Até o dia 27, o festival terá uma programação intensa de apresentações que utilizam linguagens como teatro de sombras, máscaras, luva, manipulação direta, manipulação com vara, manipulação de fios e teatro híbrido, com projeções audiovisuais.

— O que liga todas essas montagens é a manipulação. Há peças com bonecos muito pequenos, como os teatros de bonecos de antigamente. Há também três espetáculos de sombras. Tem coisas muito lindas — empolga-se a coordenadora.

O encerramento será com a peça holandesa Blind, da Duda Paiva Company, no Teatro Ademir Rosa, na Capital, que se apresenta pela primeira vez no Estado. Existencialista e contemporânea, a peça utiliza a técnica de animação à vista e conta a história de um homem que se torna cego e perde o senso de si. O curioso é que a história se baseia na experiência de cegueira temporária do próprio dançarino e bonequeiro quando criança.

Na programação, há duas peças catarinenses: Um Encanto em Nagalândia, da Entreaberta Cia. Teatral, e O Misterioso Sumiço do Boi-de-Mamão, do Clã de Livres Arteiros, ambos de Florianópolis. Como o festival foi contemplado pelo edital Iberescena, 40% da programação teve que ser de países da América Latina.

Em Florianópolis, as apresentações poderão ser vistas no Teatro Ademir Rosa (CIC), no Centro de Cultura e Eventos UFSC, no Largo da Catedral, no Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), no Sesc Prainha e no Teatro da UFSC. Em Biguaçu, as apresentações serão no Casarão Born; em Siderópolis, no Siderópolis Clube; em Joinville, no SESC Joinville; em Balneário Camboriú, no Teatro Bruno Nitz; e em São José, na EEB Francisco Tolentino



Agende-se

O quê: FITA – Festival Internacional de Teatro de Animação

Quando: sábado (20) até 27 de maio

Onde: Florianópolis, Balneário Camboriú, Biguaçu, Joinville, São José e Siderópolis

Quanto: a maioria dos espetáculos tem entrada gratuita. Algumas peças no CIC e TAC, na Capital, custam R$ 20 e R$ 10 (meia)



