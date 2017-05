Figueirense acerta com goleiro e dirigente aguarda assinar com meia

Pela camisa 1 09/05/2017 | 17h29 Atualizada em

Thiago Rodrigues terá mais um concorrente pela camisa 1 do Figueirense. Na tarde desta terça-feira, o clube anunciou a contratação do goleiro Fábio. Além da experiência (o atleta tem 38 anos), o arqueiro também chama a atenção pela altura: 2 metros. Ele estava na Ituano e se junta ao plantel alvinegro.

— O Fábio está contratado. Temos bons goleiros, mas tínhamos bem claro que precisávamos de outro perfil de atleta. É um goleiro alto, experiente, foi campeão (do interior) no Campeonato Paulista, trabalhou comigo no Guaratinguetá. Tem bagagem e vai ajudar bastante. A briga vai ser forte – apontou o superintendente de esportes do Figueirense, Carlos Arini.

Fábio Gonçalves dos Santos tem uma breve experiência no futebol de Santa Catarina. Em 2011, ele esteve no Criciúma, que disputava a Série B. No entanto, não chegou atuar pelo clube do Sul do Estado. Natural de São José dos Campos (SP), Fábio tem passagens por diferentes clubes do interior paulista. Além do Ituano, defendeu Inter de Limeira, Mogi Mirim, Oeste, São Caetano e Atlético Sorocaba. Com a contratação de Fábio, a tendência é que o Figueira deixa de lado um dos goleiros que dispõe no plantel – possivelmente Alisson ou Júnior Oliveira. Conforme informou o superintendente, o elenco profissional deve ter quatro goleiros.

Outro atleta que deve ser confirmado como reforço do Figueirense em breve é o meia Serginho. Arini aguarda a assinatura do acordo de empréstimo junto ao Santos pelo atleta.

— Falta pouco, mas eu sigo cauteloso nas contratações. Só podemos confirmar quando a caneta assinar o contrato. Está tudo alinhavado, tudo certo, mas enquanto não estiver 100%, o Serginho ainda não está acertado com o Figueira – pormenorizou o dirigente.



O Figueirense começa a busca pelo retorno à elite nacional no sábado. O Furacão enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, às 19h.



