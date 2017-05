Figueirense apresenta atletas para meio "moderno" na Série B

Série B 10/05/2017 | 18h34 Atualizada em

O Figueirense apresentou mais dois jogadores que reforçam o plantel na busca pelo retorno à elite do futebol nacional. Nesta quarta-feira, o volante Dudu e meio-campista Robinho vestiram a camisa alvinegra e falaram pela primeira vez como atletas do clube. Pelo discurso, a dupla chega para formar um meio moderno no Furacão.

Carlos Eduardo Vieira, o Dudu, tem 23 anos e inspiração em volantes de destaque do futebol brasileiro. O atleta natural de Campo Grande (MS) tem passagem pela Portuguesa e estava no Santo André durante os estaduais. Chega ao Alvinegro com referências para ser um volante considerado moderno.

— O Elias e o Paulinho demonstra isso. A gente acaba se espelhando neles, é isso que venho fazendo. Fiz isso no Paulista, ajudo os 90 minutos, chego na frente, quero me doar e me esgotar — disse o jogador.

Já o meia Robinho também segue a cartilha do futebol do momento. Não se define como armador à moda antiga, que cadencia o jogo. O atleta de 21 anos e natural de São Caetano do Sul, que estava no Atibaia, acredita que vá se destacar pela velocidade e na busca pelo gol, não apenas por assistência aos companheiros.

— Jogo pelas beiradas. Não tenho posição fixa, me movimento bastante. Estamos trabalhando cada vez mais para confundir a marcação do adversário — descreveu-se.

A caminhada do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro inicia às 19h de sábado, fora de casa. O Furacão enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, em duelo da primeira rodada da competição.



Ficha Técnica

Nome: Robson Azevedo da Silva

Nascimento: 21/7/1995 - 21 anos

Posição: meia

Clubes: Confiança-SE e Atibaia-SP



Ficha Técnica

Nome: Carlos Eduardo de Souza Vieira

Nascimento: 20/2/1994 - 23 anos

Posição: Volante

Clubes: Santo André e Portuguesa-SP

