Figueirense enfrenta o Guarani para seguir 100% e na liderança

Longe do acaso, seja o início 100% na Série B do Campeonato Brasileiro como o futebol apresentado nas duas primeiras partidas. O Figueirense tem mais que um jogo às 21h30min desta terça-feira. O confronto ante o Guarani, no Brinco de Ouro, é também uma prova para a equipe alvinegra. A terça-feira é decisiva também pela liderança da competição. O Figueira está empatado com o Santa Cruz, com seis pontos cada, e que enfrenta o CRB, mais cedo.

O Furacão teve pouco de tempo de preparação. Depois de vencer — com autoridade e bom futebol — o Náutico por 3 a 0 no sábado, os atletas fizeram trabalho de recuperação física no dia seguinte e ontem o treinamento incluiu um rachão. Desta forma, está claro que o pensamento do técnico Márcio Goiano é manter a formação vitoriosa. Porém, fica a dúvida pela forma que o Figueirense pretende atuar em Campinas.

Os dois primeiros jogos da equipe no campeonato demonstram que há diferença do Figueirense visitante para o que atua como mandante. Na estreia, o triunfo por 1 a 0 sobre o Goiás, as jogadas de ataque têm similaridade com as apresentadas no Orlando Scarpelli no fim de semana. Porém, em Goiânia, o Alvinegro não teve tanta presença no campo ofensivo como quando enfrentou o Náutico. A ideia, tem indicado o treinador, é que seja assim: uma equipe que possivelmente não ataque com o mesmo volume longe de seus domínios, mas que seja mais efetiva.

— Sabemos que será uma partida difícil pela qualidade que tem o Guarani. Porém, vamos manter a postura do jogo contra o Goiás, um pouco mais fechado, forte na marcação e em busca dos contra-ataques. A identidade do nosso time é ficar com a bola no pé e vamos tentar isso — corrobora o zagueiro e capitão Bruno Alves.

As condições para que o Figueirense conquiste a terceira vitória seguida são boas, e não apenas por conta do momento positivo. É que o Guarani vai jogar com estádio vazio. Em virtude de ocorrências em jogo na campanha de acesso à Série B, no ano passado, o clube campineiro foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com seis partidas com portões fechados a serem cumpridos neste ano – esta será a segunda partida. Para o defensor alvinegro, esta é uma situação que pode vir a ser positiva ao seu time.

— A suspensão da torcida, com portões fechados, pode fazer do jogo morno e nos favorecer — opinou o companheiro de Leandro Almeida na zaga.

FICHA TÉCNICA

GUARANI

Leandro Santos; Lenon, Genilson, Jussani e Bruno Souza (Willian Rocha); Auremir e Evandro; Claudinho, Fumagalli e Bruno Nazário; Eliandro. Técnico: Vadão.

FIGUEIRENSE

Thiago Rodrigues; Dudu, Bruno Alves, Leandro Almeida e Iago; Zé Antônio, Dudu Vieira e Jorge Henrique; Robinho, Luidy e Henan. Técnico: Márcio Goiano.

ARBITRAGEM: Paulo Henrique de Melo Salmazio, auxiliado por Eduardo Goncalves da Cruz e Leandro dos Santos Ruberdo (todos do MS).

HORÁRIO: 21h30min.

LOCAL: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)



