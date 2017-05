Figueirense estreia novo uniforme no Orlando Scarpelli, neste sábado

Novo manto 19/05/2017 | 20h18 Atualizada em

O modelo tradicional da camisa preta e branca vai voltar a envolver os atletas do Figueirense. Neste sábado, às 16h30min, diante do Náutico, o clube apresenta para a torcida seu uniforme número 1. O modelo tem as linhas verticais em preto e branco, com as mangas predominantemente pretas.

A linha do meio é branca e um pouco mais larga em relação às outras. O uniforme ainda conta com calções e meiões em que o preto predomina.

Neste sábado, no Orlando Scarpelli, o Figueirense faz seu primeiro jogo em casa na Série B do Campeonato Brasileiro. Saiba mais sobre a venda de ingressos.



