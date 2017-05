Figueirense faz promoção de ingressos para estreia no Scarpelli

Série B 18/05/2017 | 13h46 Atualizada em

O Figueirense vai estrear em casa na Série B do Campeonato Brasileiro e quer contar com o reforço do torcedor nas arquibancadas do Orlando Scarpelli. Por isso, o clube faz promoção de ingressos para o jogo das 16h30min deste sábado, diante do Náutico. O torcedor pode adquirir entradas por R$ 30, desde que esteja com alguma veste do clube no ato da compra ou seja sócio do clube.

A promoção vale desde esta quinta-feira, quando foram abertas as vendas de ingresso (veja o horário e funcionamento de bilheterias ao final da reportagem). A comercialização é limitada a cinco ingressos por torcedor e válida aos setores B e C do Scarpelli. Ao associado, basta a comprovação por meio da carteirinha para a compra de entradas promocionais. Os torcedores precisam estar vestidos com uma camisa ou camiseta do Figueirense no ato da compra.

Para crianças que ainda não completaram 12 anos, o valor do bilhete é de R$ 20 e de R$ 40 para o setor A. O ingresso ¿normal¿ para esta área do estádio é R$ 120, e R$ 60 para os setores B e C – mesmo valor para a torcida visitante. Há opção de aquisição de meia-entrada, pelo titular no ato da compra e com comprovação também no acesso ao estádio.

Confira o funcionamento das bilheterias

Quinta: 12h às 18h, na bilheteria C do Orlando Scarpelli (torcida do time mandante e visitante.

Sexta: 9h às 18h, na bilheteria C do Orlando Scarpelli (torcida do time mandante e visitante.

Sábado: 9h às 17h, na bilheteria C do Orlando Scarpelli (torcida do time mandante) e bilheteria do portão 16 (torcida visitante).



