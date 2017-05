Figueirense se reformula para tentar o retorno imediato à Série A

Série B 13/05/2017 | 07h35 Atualizada em





Jorge Henrique é nome de experiência e referência técnica dentro de campo Foto: Luiz henrique / Figueirense FC

Objetivo do clube: acesso à Série A



Participações na Segunda Divisão: 10

Campanha no ano: 22 jogos, 4 vitórias, 9 empates, 9 derrotas, 17 gols pró, 25 gols contra e aproveitamento de 31,8%

Atleta destaque: Experiência, velocidade e técnica. Pelo Corinthians, Internacional, Vasco e outros clubes, Jorge Henrique mostrou o quão decisiva é a combinação que tem quando dentro das quatro linhas. O Figueirense espera o mesmo nesta Série B, apostou no jogador de 35 anos para ser o seu medalhão da temporada. A experiência e a possibilidade de atuar como armador ou atacante velocista dão à ele a responsabilidade de guiar a equipe.

Quem chegou: Fábio (goleiro), Ferreira (zagueiro), Naylhor (zagueiro), Iago (lateral), Julinho (lateral), Dudu Vieira (volante), Zé Antônio (volante), Clébson (meia), Renan Mota (meia), Robinho (meia), Serginho (meia), Jorge Henrique (atacante), Henan (atacante), Luidy (atacante) e Joãozinho (atacante).

Quem saiu: Dirceu (zagueir), Marlon (lateral), Guilherme Morassi (lateral), Ferrugem (volante), Yago (meia), Bill (atacante), Elias (atacante), Anderson Aquino (atacante), Gabriel Esteves (atacante) e Gustavo Ermel (atacante).

Carlos Arini, superintendente de futebol

¿Nossa meta é voltar à Série A. Para isso, tínhamos que fazer mudanças, não havia outro caminho. As contratações que fizemos não foram aleatórias, mas para mudar o perfil da equipe. É importante ter um grupo que saiba como a competição funciona, que é muito acirrada. A desconfiança e a apreensão por parte do torcedor é normal, vem de rebaixamento e do Estadual muito ruim. A única maneira de alterar isso é dentro de campo. Teremos um time aguerrido, que vai conseguir o resultado que traga a torcida de volta ao Scarpelli¿.



Leia mais notícias do Figueirense