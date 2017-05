Figueirense surpreende Goiás no Serra Dourada e vence na estreia da Série B

Começo animador 13/05/2017 | 21h16 Atualizada em

O Figueirense vinha de uma campanha irregular no Campeonato Catarinense e o Goiás do tricampeonato estadual, e ainda jogando em casa. Mesmo assim, os catarinenses não tomaram conhecimento do favoritismo dos adversários e fizeram uma boa partida no Serra Dourada, com vitória por 1 a 0, gol do atacante Robinho após boa jogada do trio de frente do Figueirense.

O jogo começou com alguns minutos de atraso devido a um problema na iluminação do estádio Serra Dourada, em Goiânia. Com a bola rolando, o Goiás tentou fazer uma pressão inicial, mas o Figueira soube manter a calma. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Jorge Henrique deu o bote na saída da defesa do Goiás, Henan ficou com a bola e esperou o momento certo para dar o passe para Robinho, que teve tranquilidade para esperar o goleiro Marcelo Rangel cair, e em seguida deu uma cavadinha. Foi o suficiente para a bola estufar as redes.

Robinho falou sobre o começo da equipe no campeonato e já disse qual a meta dos jogadores:

— Todos nós viemos com o mesmo pensamento, fazer o Figueira voltar para onde nunca deveria ter saído, a série A — afirmou o autor do gol da vitória.



O outro herói alvinegro foi o goleiro Thiago Rodrigues. Na segunda etapa, o Goias fez duas alterações e levou o time para o ataque. Foi quando apareceu o outro herói alvinegro: o goleiro Thiago Rodrigues. O goleiro fez uma sequência de grandes defesas aos 18 minutos do tempo complementar, primeiro em cabeçada de Michael à queima-roupa, e depois em chute de fora da área do volante Victor Bolt.

O jogo seguiu com alguns lances perigosos para as duas equipes. Um lance curioso esquentou o clima entre os jogadores. O Goiás deveria ter devolvido a bola, jogada para fora pelo goleiro Thiago Rodrigues que sentiu dor após uma colisão com a trave. Os goianos ignoraram o fair play, foram para o ataque aos 18 minutos do segundo tempo e quase empatam. Os jogadores do Figueira não gostaram da atitude e teve bate-boca.

— Tivemos um lance parecido e o Jorge Henrique teve grande e obedeceu o fair play, devolvendo a bola — afirmou o goleiro Thiago Rodrigues.

Com a vitória fora de casa, o Figueirense ficou na 7ª colocação da tabela do Brasileirão Série B. A próxima partida do alvinegro é no outro sábado (20), no Orlando Scarpelli, contra o Náutico (PE), que empatou ontem com o América-MG.

FICHA TÉCNICA

Figueirense: Thiago Rodrigues, Dudu, Bruno Alves, Leandro Almeida, Iago, Zé Antônio, Dudu Vieira, Jorge Henrique (Juliano), Robinho (Renan Mota), Luidy, Henan (Índio).

Técnico: Márcio Goiano

Gol: Robinho, aos 16' do 1T.

Goiás: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Everton Sena, Alex Alves e Patrick, Victor Bolt (Thalles), Léo Sena (Elyeser) e Tiago Luís; Carlos Eduardo, Jean Carlos (Michael) e Léo Gamalho.

Técnico: Sérgio Soares

ARBITRAGEM

Arbitro: Andrey da Silva e Silva (PA)

Assistentes: Márcio Correia Dias (PA) e Heronildo Freitas (PA)

PÚBLICO: 2.116 pagantes3.107 presentes e 2.116 pagantes.

RENDA: R$ 41.440,00