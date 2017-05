Fisioterapia é o curso mais concorrido no Vestibular de Inverno da Udesc

Ensino superior 17/05/2017 | 10h44 Atualizada em

Fisioterapia é o curso mais disputado no Vestibular de Inverno da Udesc, com 39,13 candidatos por vagas, a exemplo o que já aconteceu nos anos anteriores. Mais 10 mil pessoas vão disputar vagas por meio do concurso, que ocorre no próximo dia 28 para educação a distância e no dia 4 de junho para os cursos presenciais. Ao todo, 8.596 inscritos concorrem a 1.056 vagas em 35 cursos de graduação presenciais e outros 2.119 a mil vagas em quatro cursos a distância.

Entre os mais concorridos, também estão Medicina Veterinária, em Lages, com 35,5 candidatos por vaga, e Educação Física (bacharelado), em Florianópolis, com 18,82. Já na modalidade a distância, Administração Pública, no polo de Videira, lidera a lista de mais concorrido, com 4,97 candidatos para cada vaga.

Caso o candidato seja aprovado para um curso presencial e para um curso a distância, será preciso escolher um deles na hora da matrícula, pois não é possível ocupar duas vagas simultaneamente em instituições públicas de ensino superior. Na página do vestibular, os candidatos podem encontrar informações como cotas, locais de prova e conteúdo de estudo.

