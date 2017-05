Folianópolis 2017 anuncia as primeiras atrações

Arerê 09/05/2017 | 10h36 Atualizada em

A 12ª edição do Folianópolis já tem data e atrações confirmadas. A micareta ocorre na Capital catarinense nos dias 2, 3 e 4 de novembro com o tema "Folia no Espaço", e entre as novidades estão o primeiro show solo de Bell Marques na região Sul e a estreia de Léo Santana.

Ivete Sangalo, uma das atrações com mais participações no Folianópolis (10 edições), apresenta-se mais uma vez. A Banda Eva é outra confirmada. O grupo, que há cinco anos é comandado pelo cantor Felipe Pezzoni, traz para a micareta músicas dessa fase mais recente, como Brindar, Sem Você e Duas Almas, além de releituras dos sucessos que marcaram as três décadas da banda.

Bell Marques se apresenta pela primeira vez no Sul do Brasil após partir em carreira solo, em 2014. O cantor, que durante 30 anos esteve à frente do Chiclete com Banana, traz suas novas composições e também deve relembrar em seu repertório as canções preferidas dos chicleteiros, como tem feito em sua turnê Bell das Antigas, que traz os clássicos que marcaram sua carreira.

Outra atração confirmada é a banda Jammil e Uma Noites, comandada pelo vocalista Levi Lima. Com 18 anos de estrada, o grupo traz sucessos que já animaram muitos carnavais pelo Brasil, como Colorir Papel, Sapato e Chiclete e Milla.

Já Léo Santana se apresenta pela primeira vez no evento com sucessos da época de Parangolé, como Rebolation, e músicas da carreira solo.

O primeiro lote de ingressos já está à venda pela Blueticket. Há opções de Bloco, Camarote Balada e Corredor da Folia, além do Carro de Apoio, um camarote móvel que segue o trio principal, com direito a open bar, entre outros benefícios.

