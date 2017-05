Frente fria chega e parte em SC terá instabilidade nesta terça-feira

De olho no tempo 09/05/2017 | 07h10 Atualizada em

O avanço de uma frente fria pelo sul do Brasil muda o tempo nesta terça-feira em Santa Catarina. Conforme a previsão da central de meteorologia da RBS, o dia terá chuva e chance de trovoadas no Oeste, Serra e Sul. Nas demais regiões, principalmente no Norte e Vale do Itajaí, a terça terá aberturas de sol. A chuva, no entanto, chega no fim do dia.

Por conta das condições do tempo, as temperaturas deverão ficar diferentes em cada parte do Estado. No Norte e parte do Vale do Itajaí, o dia será quente e os termômetros se aproximam dos 28ºC. No Oeste e Serra, a máxima chega aos 24ºC.

Na quarta-feira, o dia será de tempo instável, parcialmente nublado e com chuva isolada a qualquer hora. A temperatura estará em declínio na Serra e Oeste, onde as máximas ficam entre 13ºC e 15ºC.

