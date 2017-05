Gaeco faz buscas na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

Polícia 09/05/2017 | 11h10 Atualizada em

Deflagrada na manhã desta terça-feira, a operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios e na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense. A ação é resultado de uma investigação que apura alterações no trânsito e no Plano Diretor da cidade para favorecimento e vantagens ao setor de construção civil. No total, 20 pessoas são suspeitas de participar do esquema.

Por volta das 8h30min, a força-tarefa do Gaeco fez diligências nos gabinetes dos vereadores Asinil Medeiros (PR), Roberto Souza Junior (PMDB), Moacir Schmidt (PSDB) e Elizeu Pereira (PMDB). Do local, computadores e documentos foram levados pela polícia. Segundo o Gaeco, os agentes públicos teriam aprovado projetos relacionados a construções e ao trânsito na cidade em troca de dinheiro.

Procurado pela reportagem, o vereador Roberto negou a existência de um esquema. Segundo ele, não houve nenhuma negociação envolvendo mudanças nos projetos sobre o Plano Diretor.

— Não precede isso. Em momento algum a gente fez algo pra prejudicar ou mudar alguma coisa nesses projetos. Para ser sincero, eu não sei de que projeto se trata essa investigação. Vou procurar agora — declarou.

O vereador Moacir informou que não vai se pronunciar por enquanto em razão de ainda não ter acesso aos autos. Os vereadores Asinil e Eliseu não foram localizados até as 16h40min desta terça-feira.



Operação

O nome da Operação 30º faz referência à negociação de um projeto de lei que alterou o índice de declividade de 30% para 30º, visando atender interesses de empreendimentos particulares, segundo a PF. Estão sendo apurados crimes contra a administração pública, especialmente atos de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos.

Nesta tarde, às 13h, uma coletiva no Tribunal do Juri de Balneário Camboriú irá detalhar toda a ação. O Gaeco é uma força-tarefa composta pelo Ministério Público de SC, Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Secretaria Estadual da Fazenda.

