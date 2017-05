Gol da vitória do Figueirense na estreia vira credencial de Robinho

Série B 17/05/2017 | 18h14 Atualizada em

Bola que voa na diagonal, de uma ponta para outra e para dentro da área, vai no pé do meia que aguardava por ela. Com a redonda no pé, esperou pelo movimento do goleiro para fazer o seu. Fez também o gol do Figueirense na estreia na Série B. O tento do triunfo por 1 a 0 sobre o Goiás foi um passo da equipe alvinegro no luta para voltar o quanto antes à elite do Campeonato Brasileiro. Para seu autor, também um passo. Robinho espera que seja o primeiro para ganhar a confiança da torcida alvinegra.

— Ajuda um pouco (a tirar desconfiança do torcedor). Mas espero pegar confiança no dia a dia, e também da torcida nos jogos. Não só fazendo gols, mas também ajudando a equipe – disse o atleta, em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.

O triunfo contra o Goiás ficou para trás. Neste momento, o elenco do Furacão tem na cabeça o confronto ante o Náutico, na estreia em casa na competição nacional. O Figueirense ganha a oportunidade de conquistar a inédita segunda vitória seguida na temporada e embalar na luta pelo acesso à Série A.

— A expectativa é grande. Desde o último jogo temos trabalhado forte pensando na partida de sábado. Sabemos que será um dura. Vamos continuar trabalhando forte e focados para ganharmos os três pontos e trazermos a torcida para junto de nós – apontou Robinho.

O confronto ante o Náutico está marcado para as 16h30min de sábado, no Orlando Scarpelli. O adversário empatou em 0 a 0 com o América-MG, na primeira rodada, jogando como mandante.



