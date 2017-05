Governo cancela 86% dos auxílios-doença que passaram por pente-fino do INSS em SC

Perícia médica 10/05/2017 | 20h18 Atualizada em

O governo federal cancelou 6.721 auxílios-doença em Santa Catarina, o que trouxe uma economia de R$ 111,7 milhões aos cofres da União. O pente-fino nesses benefícios começou em julho do ano passado, após o governo identificar 101,5 mil catarinenses que estavam recebendo o benefício por determinação judicial sem que tivessem passado por avaliação médica nos últimos dois anos.

Nesta primeira etapa do pente-fino do Instituto Nacional Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) serão convocados 28.076 beneficiários de SC que recebem o auxílio-doença e que não passavam por perícia médica há mais de dois anos. Até o momento, foram convocados por cartas 19.334 beneficiários e realizadas 6.894 perícias. A ação resultou no cancelamento de 5.931 benefícios, ou seja, 86% dos catarinenses que passaram pelo pente-fino tiveram o auxílio-doença cancelado. A ausência de convocados levou ao cancelamento de outros 790 benefícios.



A expectativa é que agora comecem a ser convocados os beneficiários com mais de 60 anos para nova perícia médica no INSS. Porém o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário reforça que a convocação não é linear nem ocorre para todas as faixas ao mesmo tempo, em todas as cidades, pois depende da demanda das agências. Depois de encerradas as revisões nos auxílios-doença, começam a ser convocados os aposentados por invalidez com menos de 60 anos.

Como funciona o pente-fino



Como serei avisado?

Aposentados por invalidez e beneficiários de auxílio-doença que estão há mais de dois anos sem perícia serão convocados por meio de carta com aviso de recebimento. Nesta primeira etapa estão sendo convocados os beneficiários de auxílio-doença.

O que faço para agendar a perícia?

Assim que receber a convocação, o beneficiário terá cinco dias para agendar a perícia. O agendamento deverá ser feito pelo telefone 135, da Previdência Social. A ligação de telefone fixo é gratuita e a de celular tem custo de ligação local.



Que documentos devo levar na perícia?

O beneficiário deverá levar seus documentos pessoais, como RG e CPF, e toda a documentação médica como atestados, laudos, receitas e exames.

E se eu faltar?

Quem não atender a convocação ou não comparecer na data agendada terá o benefício suspenso até regularizar a situação.

