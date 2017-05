Governo sírio rejeita supervisão da ONU durante aplicação de acordo no país

Diplomacia 08/05/2017 | 07h58

O regime sírio rejeitou, nesta segunda-feira (8), que a Organização das Nações Unidas (ONU) ou as forças internacionais supervisionem a aplicação do acordo entre a Rússia, o Irã e a Turquia para criar "zonas de segurança" no país, informou o chanceler sírio.



— Não aceitamos que as Nações Unidas ou as forças internacionais tenham um papel de supervisão na aplicação do memorando — afirmou Walid Muallem em coletiva de imprensa, em Damasco.

O texto, assinado na semana passada por Rússia e Irã, aliados do regime de Bashar al-Assad, e pela Turquia, que apoia os rebeldes, prevê a criação de quatro "zonas de segurança" na Síria, com postos de controle e centros de vigilância, custodiados pelas forças dos países avalistas e provavelmente por outras partes.

Leia as últimas notícias de Mundo

*AFP