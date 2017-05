"Governo Temer acabou", diz oposição; veja a repercussão

Acordo de delação 17/05/2017 | 22h02 Atualizada em

O clima que tomou conta de Brasília na noite desta quarta-feira indica a relevância política da gravação que, supostamente, mostra o presidente Michel Temer dando aval para a compra do silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Com a sessão de votação encerrada na Câmara dos Deputados, parlamentares seguiram no plenário concedendo entrevistas e fazendo postagens em redes sociais.

— A gravidade do tema foi dada pela atitude do presidente da Câmara de acabar com a sessão de repente para impedir que pudesse seguir o debate político — afirmou a deputada Maria do Rosário (PT-RS), enquanto correligionários gritavam ao fundo que estava "caindo a República". — Vamos fazer uma reunião com todos os partidos de oposição e renovar o ideal de que ele (Temer) renuncie — acrescentou.

Leia mais:

Oposição protocola pedido de impeachment de Temer na Câmara

Gravação mostra Aécio pedindo R$ 2 milhões a dono da JBS, diz jornal

Temer admite encontro, mas nega ter autorizado compra do silêncio de Cunha



Conforme a parlamentar, a renúncia serviria para abreviar o processo de afastamento e a convocação de eleições gerais, a partir da aprovação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) do deputado Miro Teixeira (Rede-RJ). Colega de partido de Rosário, Afonso Florence (PT-BA) reafirmou o que correligionários gritavam no Congresso:

— Se confirmada a veracidade dos áudios, acabou o governo Temer. Isso incinera o governo Temer, a reforma da Previdência.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) foi o responsável por dar a notícia, em plenário, do áudio entre donos da JBS e Temer.

— O governo Temer acabou — afirmou o senador, ressaltando que o fato é passível de afastamento do presidente, objetivo do pedido de impeachment protocolado pelo deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) nesta quarta-feira.

O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, divulgou informações sobre acordo de delação premiada dos donos da JBS, os irmãos Joesley e Wesley Batista, ainda não homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. Pelo acordo, os executivos ofereceram uma gravação em áudio na qual Temer indica a Joesley o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) para resolver um assunto da J&F (holding que controla a JBS). Em outra gravação, Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil enviados por Joesley. Temer também ouviu do empresário que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão para ficarem calados. Diante da informação, Temer teria dito:

— Tem que manter isso, viu?

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Claudio Lamachia define a suposta obstrução da Justiça praticada por Temer como fatos "estarrecedores, repugnantes e gravíssimos":

— A sociedade precisa de respostas e esclarecimentos imediatos. As cidadãs e cidadãos brasileiros não suportam mais conviver com dúvidas a respeito de seus representantes. Por isso, as gravações citadas precisam ser tornadas públicas, na íntegra, o mais rapidamente possível. E a apuração desses fatos deve ser feita com celeridade, dando aos acusados o direito à ampla defesa e, à sociedade, a segurança de que a Justiça vale para todos, independentemente do cargo ocupado.

*Com agências de notícias