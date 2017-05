GRÁFICO: veja onde devem ocorrer os atos pró e contra Lula em Curitiba

Mapa 09/05/2017 | 22h00 Atualizada em

Zero Hora

Um esquema especial de segurança foi montado pelo governo do Paraná para evitar confrontos entre manifestantes favoráveis e contrários ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estará em Curitiba nesta quarta-feira para prestar depoimento ao juiz Sergio Moro, em ação a que responde no âmbito da Operação Lava-Jato. O grupo em apoio ao ex-presidente deve se concentrar na Rodoferroviária, de onde devem partir para ato na Praça Santos Andrade. O protesto contra o petista, por sua vez, deve ocorrer no Museu Oscar Niemeyer.



Haverá um bloqueio em um raio de 150 metros em torno do prédio da Justiça Federal, e apenas jornalistas credenciados e moradores da região poderão passar pelos policiais. A Polícia Militar (PM) do Estado vai cuidar da segurança nas ruas ao redor do tribunal, que será monitorado pela Polícia Federal.

Veja mais detalhes no mapa abaixo: