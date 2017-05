Grupo faz vigília em Florianópolis em apoio à Operação Lava-Jato

Política 09/05/2017 | 21h53 Atualizada em

Um grupo de simpatizantes do Movimento Brasil Libre (MBL) faz uma vigília em frente ao prédio da Justiça Federal em Florianópolis na noite desta terça-feira, em apoio à Operação Lava-Jato. A manifestação silenciosa, que começou por volta de 20h, ocorre na véspera do depoimento do ex-presidente Lula ao juiz federal Sérgio Moro em Curitiba (PR).

Com cartazes e velas, os manifestantes pedem a prisão de Lula e enaltecem a figura de Moro. Ações semelhantes estavam programadas para Itapema e Joinville, nos centros das duas cidades.

Santa Catarina também deve ter mobilizações de apoio ao ex-presidente nesta quarta-feira. Um ônibus fretado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) com integrantes do Movimento Sem Terra (MST) deve sair na madrugada desta quarta de Florianópolis com destino a Curitiba – local em que o petista será interrogado por Moro.

Conforme a assessoria da CUT em Florianópolis, o grupo de Santa Catarina pretende chegar à capital do Paraná por volta das 10h de quarta. A intenção é participar dos atos nacionais em apoio a Lula e ao PT em frente à sede da Polícia Federal até o fim do depoimento, que começa às 14h. Além de trabalhadores e sindicalistas, a comitiva espera levar políticos catarinenses.

Leia mais notícias sobre a Operação Lava-Jato