Grupo protesta contra Michel Temer na praça da Bandeira, em Joinville

Representantes de movimentos sociais, entidades de classe e outros grupos se reuniram no final da tarde desta quinta-feira para protestar contra o presidente Michel Temer na praça da Bandeira, em Joinville.



Os manifestantes pediram a saída de Temer do cargo após o nome dele aparecer na delação do dono da empresa JBS, na última quarta-feira. O presidente se pronunciou na tarde desta quinta afirmando que não renunciará.



O grupo também protestou contra as reformas da previdência e trabalhista, que tramitam no Congresso Nacional. Segundo a coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores da Educação (Sinte), Thaís Tolentino, o governo federal está forçando a aprovação de medidas de austeridade, não respeitando o direito dos trabalhadores.



— A nossa avaliação é de que a estrutura política está ruindo. O estado democrático de direto não tem mais nada a oferecer aos trabalhadores — afirmou.



O diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região (Sinsej), Edson Luiz Tavares, defende que primeiro seja resgatada a estabilidade no país para que depois sejam discutidas as reformas com a população.



— Nós somos contra as reformas, mas acho que mesmo assim temos que discuti-las com a população mais para frente — contou.



Sobre o conteúdo das delações da JBS, Edson afirmou que tudo que está acontecendo já havia sido previsto. De acordo com ele, a instabilidade aumenta e isso é um fato a mais para que as reformas trabalhista e previdenciária não sejam aprovadas neste momento.